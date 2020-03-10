Стартовала продажа билетов на фестиваль «БЕНУА ДЕ ЛА ДАНС»

2 июня зрителей ждет Гала-концерт звёзд балета – номинантов этого года на Приз «Бенуа де ла Данс» и награждение победителей. Среди участников вечера – представители 12 ведущих классических и современных компаний мира: Большого театра России, Балета Парижской оперы, Королевского балета Великобритании, Нью-Йорк Сити балета, Балета Джоффри (США), Нидерландского театра танца, Баварского государственного балета, Шанхайского балета, Компании танца Дрезден-Франкфурт, Балета Земпер Оперы. В концерте также примут участие звезда Американского театра балета Герман Корнехо и премьер Канадского национального балета Гийом Коте.

Перед началом гала-концерта жюри под председательством Юрия Григоровича объявит имена новых лауреатов "Бенуа де ла Данс"-2020.

3 июня публику ожидает гала-концерт «Звезды «Бенуа де ла Данс» и их новые работы». В программу вечера включены произведения разных стилей танцевального искусства, сочинённые или впервые исполненные в минувшем году. Среди участников: Наталия Осипова, Денис Родькин, Люсия Лакарра, Мэтью Голдинг, Полина Семионова, Иван Зайцев, Амандин Альбиссон, Матьё Ганьо, Мария Кочеткова, Йон Вальехо, Сара Лэмб, Эдуард Уотсон, а также солисты Большого и Мариинского театров, Балета Прельжокажа и компании Бенке Ридмана.

Председатель жюри Приза “Бенуа де ла Данс”-2020 - ЮРИЙ ГРИГОРОВИЧ. В составе жюри:

СВЕТЛАНА ЗАХАРОВА – Со-председатель, международная звезда, прима-балерина Большого театра России и Театра Ла-Скала

ЯКОПО ГОДАНИ – Хореограф, художественный руководитель Компании танца Дрезден-Франкфурт

ХОАКИН ДЕ ЛЮС – Художественный руководитель Национальной компании танца Испании

ЭЛИЗАБЕТ ПЛАТЕЛЬ – Директор Школы Балета Парижской Оперы

ЛИЛИ СИНЬ – Художественный руководитель Шанхайского балета

ЭШЛИ УИТЕР – Художественный руководитель Балета Джоффри

ЭДУАРД УОТСОН – Звезда Королевского балета Великобритании

Билеты можно приобрести в кассах Большого театра: 7-495-455-55-55; он-лайн: www.bolshoi.ru; и в Центре БЕНУА: +7-916-106-04-14

Информация о Призе:

Международный балетный Приз «Бенуа де ла Данс» (Benois de la Dansе), известный в мире как «Балетный Оскар», присуждается ежегодно за наиболее выдающиеся работы в области хореографии за минувший год.

Приз Benois de la Danse учрежден в 1991 году в Москве Международной ассоциацией деятелей хореографии, ныне Международный Союз деятелей хореографии, и представлен впервые в том же году на сцене Большого театра России.

С первого дня существования Программы её художественным руководителем и, по должности, председателем жюри является президент международного Союза деятелей хореографии, выдающийся хореограф Юрий Григорович. Дирекция и Организатор Программы – общественная некоммерческая организация «Центр Бенуа». Автор статуэтки Приза – известный скульптор Игорь Устинов, представитель прославленного семейства Бенуа.

Ежегодно сменяемое международное жюри, состоящее из самых авторитетных деятелей мировой хореографии: руководителей крупнейших балетных трупп, выдающихся хореографов, известных педагогов, звёзд мирового балета, выдвигает номинантов и, работая на протяжении года, в итоге определяет лучших.

С самого начала, в 1992 году, ЮНЕСКО приняла этот Проект под свой патронаж, высоко оценив его огромный творческий потенциал и способность влиять на процесс развития балета в России и мире. В 1996 году Приз включен в программу ЮНЕСКО «Всемирное десятилетие культуры», а в 2008 году Центр Бенуа становится членом Международного Совета Танца при ЮНЕСКО.

В 2002 г. году Министерство Культуры Российской Федерации включило Проект в Федеральную программу «Культурное наследие России».

В 2009 проект «Бенуа де ла Данс» получил патронат и право на логотип Европейского культурного парламента как Программа международного значения.

За 28 лет своего существования Приз «Бенуа де ла Данс» вручался в Москве, в Большом театре и Государственном Кремлёвском дворце, во Дворце ЮНЕСКО в Париже, в Национальном театре в Варшаве, в Государственной Опере Унтер ден Линден в Берлине, в Государственном театре в Штутгарте.

В 2002 году Проект снова вернулся на сцену Большого театра России, а в 2004 году стал Фестивалем мирового балета.

Фестиваль этого года Центр Бенуа организует при участии Российского Фонда Культуры.

Сбор от Гала-вечеров Фестиваля передаётся в виде персональной материальной помощи ветеранам балета различных танцевальных коллективов Москвы.

Все свежие новости Фестиваля «БЕНУА ДЕ ЛА ДАНС» вы найдёте на его официальных ресурсах:

Сайт: http://benois.theatre.ru/

Facebook: https://www.facebook.com/BenoisDeLaDanse

Vk: http://vk.com/benois_de_la_danse

Instagram: https://www.instagram.com/benois_de_la_danse_official/

Тwitter: https://twitter.com/BenoisDeLaDanse

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