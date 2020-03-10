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Трамп не приедет в Москву на празднование Дня Победы

Москва, 10.03.2020

Информацию о том, что президент США Дональд Трамп не приедет на празднование юбилея Победы в Москву, в Кремле получили, но пока не знают, на каком уровне будут представлены США, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы пока не знаем, на каком уровне будут представлены Соединенные Штаты на празднованиях по случаю Дня Победы. Действительно, по дипломатическим каналам мы получили информацию о том, что президент не приедет", - сказал Песков журналистам, комментируя появившуюся информацию о том, что Трамп не приедет на празднование Дня Победы в Москву.

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет 9 мая 2020 года в Москве. Ранее приглашения посетить российскую столицу для участия в праздничных мероприятиях были направлены Трампу, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, председателю Госсовета КНДР Ким Чен Ыну, руководителям стран СНГ и Шанхайской организации сотрудничества, европейским лидерам. В числе подтвердивших участие в торжествах - лидеры Индии, Кубы, Франции, Чехии, Венесуэлы, Белоруссии, Армении, Болгарии.

Ранее, в интервью ТАСС для спецпроекта "20 вопросов Владимиру Путину" российский президент отметил, что руководителям стран, входивших в антигитлеровскую коалицию, следовало бы приехать в Москву на 75-летие Победы. При этом на вопрос о том, насколько в целом важно участие в этих мероприятиях зарубежных лидеров, Путин подчеркнул, что это "вообще не важно", поскольку "это наш праздник".

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