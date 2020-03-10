ЦБ поддержит рубль с помощью валютной интервенции

Российский Центробанк принял решение поддержать рубль с помощью упреждающей продажи валюты на рынке, пишет «Коммерсантъ». Решение принято по итогам обвала нефтяных цен, что повлекло резкое снижение курса рубля до показателей 75,22 руб./$. Издание уточняет, что регулятор планы дальнейших действий не раскрывает.



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В частности в официальном сообщении ЦБ РФ говорится, что « принято решение с 10 марта текущего года начать «упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке». Интервенция будет проводится с ориентировкой на механизм бюджетного правила, учитывая фактически складывающейся цены на нефть и ее влияния на операции Фонда национального благосостояния в апреле».

Основной целью данной операции повышение предсказуемости действий денежных властей, а также максимальное снижения волатильности финансовых рынков, вызванных масштабными изменениями на мировом рынке нефти», говорится в сообщении регулятора.

Ранее ЦБ объявил о приостановке покупки валюты на ближайшие 30 дней, решение о возобновлении операций будет принято до конца марта текущего года, пишет газета.