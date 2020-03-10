В Минэнерго рассказали, сколько Россия намерена добывать нефти в сутки

Российские компании по добычи нефти могут в ближайшее время увеличить добычу нефти на 200-300 тысяч баррелей до 500 тыс. баррелей в сутки, передает «Интерфакс». Новостью поделился министр энергетики РФ Александр Новак в ходе интервью телеканалу «Россия 24».

Он напомнил, что в России самые низкие затраты по добычи нефти, поэтому страна конкурентоспособна на рынке, несмотря на волатильность.

«Думаю, компании сегодня будут пересматривать свои инвестиционные планы и свои объемы производственной программы», - добавил чиновник. Он уточнил, что обвал цен на нефть, который произошел 6-9 марта, был вполне предсказуем и вызван той существенной скидкой в $6-8 за баррель, которую Эр-Рияд предложил своим покупателям. Новак считает, что восстановление рынка займет несколько месяцев. Также министр отметил, что Москва готова к сотрудничеству «со странами ОПЕК и не-ОПЕК», а то, что соглашение по сокращению добычи нефти не продлено с 1 апреля вовсе не означает полный разрыв с этими странами.