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В России объяснили обстоятельства развала сделки ОПЕК+

Москва, 10.03.2020

Вина за развал сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи лежит на Эр-Рияде, пишет газета «Ведомости», ссылаясь на заявления источников, близких к Кремлю. По сообщению высокопоставленного российского чиновника, «Москва выступила за продолжение сделки, но саудиты приняли решение о выходе».

Другой источник сообщил изданию, что Саудовская Аравия хотела намеренно использовать эпидемию коронавируса для перераспределения издержек от сокращения добычи топлива на страны, которые не входят в ОПЕК.

Напомним, 4-5 марта в Вене страны-экспортеры нефти не смогли достигнуть договоренности по продлению сделки ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи. Москва высказалась против дальнейшего сокращения добычи на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года и вышла из сделки. В ответ на это саудовская государственная компания Saudi Aramco объявила о снижении стоимости поставки сырья, что повлекло за собой обвал нефтяных котировок почти на треть.

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