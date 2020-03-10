В США считают, что Россия выиграет «нефтяную войну»

Москва затеяла нефтяную войну ради вытеснения с энергетического рынка США и восстановления партнерства с Эр-Риядом, публикует американское издание The National Interest материал профессора американского Военно-морского колледжа Николаса Гвоздева.

Эксперт уверен, что именно ради этих целей Россия вышла из нефтяной сделки ОПЕК+, и к концу текущего года Кремль достигнет желаемых результатов.

До вспышки коронавируса Россия и Саудовская Аравия были партнерами по соглашению ОПЕК+, однако, в последнее время российские нефтяные компании все больше ощущали необходимость по выходу из сделки, пишет издание.

Паника из-за коронавируса, возникшая на рынке, дала понять участникам ОПЕК+, что дальнейшие сокращения нефтедобычи не избавят от обвала цен на энергоносители, продолжил профессор. Он уверен, что в данной ситуации Москва имеет ряд преимуществ, поскольку может вытеснить США с их сланцевой нефтью с мирового рынка энергоносителей благодаря трубопроводному экспорту.

Николас Гвоздев уточняет, что бюджет РФ «в состоянии достигнуть поставленных целей с гораздо более низкими ценами, чем может позволить себе бюджет Саудовской Аравии».

Он напомнил также, что «США пытались перетянуть на свою сторону Саудовскую Аравию» в энергетическом противостоянии с Москвой еще во времена президентства Барака Обамы.

Однако Эр-Рияд не выдержал длительной ценовой войны, отказавшись от конкуренции и перейдя к стратегии координации с Кремлем.