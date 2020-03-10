Госдума проголосовала за право Владимира Путина остаться президентом после 2024 года

В Государственной Думе во вторник, 10 марта во время обсуждения поправок в Конституцию РФ возникли сенсационные предложения по поводу сроков полномочий высших институтов государственной власти, для отклика на которые Думу посетил президент Владимир Путин. Он выступил на пленарном заседании.

«Были предложения, чтобы внести изменения в Конституцию и продлить срок действующего президента, вашего покорного слуги. Сделать это на основании того, если граждане проголосуют за поправку. В апреле состоится общероссийское голосование. В таком случае получится, что полномочия президента продлеваются в результате по факту безальтернативных выборов. Это, на мой взгляд… неверно, не нужно этого делать», — заявил президент, добавив, что «у граждан России на любых выборах — и на выборах главы государства — альтернатива всегда должна быть, выборы должны быть открытыми и конкурентными», — цитирует президента «Интерфакс».

Таким образом он отреагировал на один из предложенных депутатом от «Единой России», первой в мире женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой вариантов законодательных изменений, касающихся отсчета президентских сроков. Депутат выступила в начале дня со следующими инициативами: «Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства», — заявила она.

В то же время, Владимир Путин в принципе не возражает против принятия поправки Валентины Терешковой в варианте «обнуления» президентских сроков. Он отметил, что это предложение, по сути, «означает снять ограничение для любого человека, любого гражданина, включая действующего президента, и разрешить в будущем участвовать в выборах. Естественно, в ходе открытых и конкурентных выборов».

По его словам: «В принципе, такой вариант был бы возможен, но при одном условии, а именно: если Конституционный суд РФ даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям Основного закона — Конституции». От также подчеркнул следующее: «Разумеется, только если граждане поддержат такое предложение, такую поправку. Скажут "да" в ходе общероссийского голосования 22 апреля текущего года», — сказал Владимир Путин.

Наряду с эти он высказал позицию, согласно которой «неправильно и опасно» наделять президентскими полномочиями Госсовет или Совбез, которые не избираются напрямую народом: «Во-первых, это не имеет ничего общего с демократией, а во-вторых, приведет к расколу общества» и в России «неизбежно приведет к двоевластию».

Президент, кроме того, не поддержал предложение о досрочных выборах в Госдуму, хронологически первую из сегодняшних законодательных инициатив, но решение по этому поводу осталось за депутатами.

В итоге Госдума подержала поправку Валентины Терешковой об отмене ограничения на число президентских сроков (при 43 голосах «против» и одном воздержавшемся). Это решение имеет принципиальное значение и, очевидно, позволяет президенту Путину остаться на очередной срок после 2024 года. Он косвенно отметил это в конце своего выступления, сказав: «мы вместе сделаем еще очень много хорошего, во всяком случае до 2024 года, а там видно будет».

Согласно принятой поправке, содержащееся в конституционном законопроекте ограничение президентских сроков двумя (без слова «подряд»), «не препятствует лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента РФ на момент вступления данной поправки в силу, участвовать в качестве кандидата на выборах президента РФ» после вступления в силу изменений в Конституции РФ. То есть, число предыдущих президентских сроков значения иметь не будет.

Увязка с конституционными изменениями имеет здесь, с одной стороны, формальный характер, так как такая поправка имела бы смысл и при действующей редакции Конституции. С другой стороны, эта увязка аргументирует новый отсчет сроков, косвенно рассматривая период после 22 апреля как новую, хотя и преемственную, государственность.

Валентина Терешкова отметила, что она не знает, готов ли будет сам Путин участвовать в выборах 2024 года. «Но что я точно знаю — само наличие такой возможности для действующего президента, учитывая его мощнейший авторитет, это стабилизирующий фактор для нашего общества», — сказала она.

По поводу досрочных выборов в Госдуму, предложенных лидером ЛДПР Владимиром Жириновским и депутатом от «Единой России» Александром Карелиным (при отрицательном отношении КПРФ), Владимир Путин высказал следующее мнение: «Разумеется, в конечном итоге это ваше решение. Но если по этому вопросу в парламенте нет консенсуса, а его, как мне сказал председатель, нет, то я не вижу необходимости в досрочных выборах в Государственную думу». Он также отметил, что и после конституционного референдума нынешний состав Думы полностю сохранит легитимность.

После выступления президента Путина лидер ЛДПР Владимир Жириновский задал вопрос: «Мы правильно поняли, что президент против проведения досрочных выборов в Госдуму?» — на что спикер нижней палаты Вячеслав Володин ответил, что решение этого вопроса остается за депутатами.

Новости о сроках президентских полномочий (и возможных перевыборах парламента) несколько оттеснили на второй план то, ради чего Дума, собственно, сегодня собиралась: рассмотрение во втором чтении президентского законопроекта о поправках в Основной закон. Они были приняты 382 голосами «за», при 44 воздержавшихся и без голосов «против», сообщают РИА Новости. С момента внесения пакета поправок в Госдуму к нему поступило почти 400 поправок от всех думских фракций, примерно половина из которых была учтена.