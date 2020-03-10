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В Думе назвали возможную дату досрочных выборов в парламент

Москва, 10.03.2020

Если инициатива депутата Александра Карелина о досрочных выборах в Госдуму будет поддержана, то выборы могут состояться в единый день голосования 13 сентября или 20 сентября 2020 года, рассказал депутат Александр Ионин. Он напомнил, что окончание срока данного созыва наступает 18 сентября 2021 года. А согласно закону в случае досрочных выборов депутатов в Госдуму, выборы должны пройти «не позднее чем через шесть месяцев со дня такого досрочного прекращения полномочий».

«Провести досрочные выборы можно менее чем за год. Значит 20 сентября 2020 года подходит под эту норму», - рассказал Ионин «Интерфаксу».

Напомним, ранее депутат от единой России Александр Карелин и лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступили с инициативой проведения досрочных выборов в Госдуму. Идею поддержал глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, который назвал идею «полезной». Против выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он счел досрочные выборы «нецелесообразными».

По заявлению спикера Госдумы Вячеслава Володина, инициатива о досрочных выборах будет рассмотрена после соответствующей подготовки.

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