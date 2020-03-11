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Биржа поставила новый рекорд

Москва, 11.03.2020
Хотя аналитики прогнозировали обвалы цен и остановку работы, по итогам сессии 10 марта Московская биржа поставила рекорд по объему торгов и отлично проходит через сессию 11 марта.
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  • Биржа поставила новый рекорд

Упали котировки, но не объемы

Ведомости/ТАСС Автор: Евгений Разумный

10 марта 2020 года на фоне повышенной волатильности на рынках Московская биржа не только обеспечила бесперебойную работу всей инфраструктуры, но и установила новый рекорд, говорится в сообщении торговой площадки. При этом объем торгов акциями достиг рекордного значения – 257,3 млрд рублей, объем торгов валютой – 1,8 трлн рублей, деривативами – 928,3 млрд рублей.

По-видимому, на Мосбирже опасались серьезных технических сбоев, так как в ее сообщении подчеркивается, что торгово-клиринговые платформы, системы риск-менеджмента и сайт биржи отработали в штатном режиме. После 11 марта длительность процедуры изменения границ ценовых коридоров на рынках биржи вернется к стандартным значениям.

Ранее, после обвала 9 марта на внешних площадках, биржа заявила, что «внимательно следит за развитием ситуации на мировых торговых площадках и готовится к повышенной волатильности на открытии биржевых торгов во вторник, 10 марта». При изменении стоимости отдельных акций, включенных в индекс Мосбиржи, на 20% в течение 10 минут подряд на фондовом рынке должен был проводиться дискретный аукцион по данной акции, а при изменении индекса Мосбиржи на 15% в течение 10 минут подряд – дискретный аукцион по всем акциям.

Днем 11 марта индекс колеблется около значения 2500 пунктов, после вчерашнего закрытия на уровне 2 498,94 пункта. Таким образом, индекс Мосбиржи вернулся на год назад, потеряв весь приварок недавнего бурного роста. Но снижение было достаточно плавным, так что очередной нефтяной шок российские акции проходят на весьма приличном уровне.

Коронавирусная истерия и развал сделки ОПЕК+ оказывают сильное влияние на биржи, указывает операционный директор РокетБанка Елена Автомонова. Все еще падают котировки международных компаний, в пике отправились акции компаний стран-экспортеров, больше всего просели котировки нефтяных «фишек». Высокие объемы торгов продиктованы как закрытием маржинальных позиций, так и желанием инвесторов купить сильно подешевевшие активы. Значения в красной зоне дают зеленый свет, отсюда и ажиотаж. Пиковые показатели также объясняются периодом волатильности валюты — инвесторы переоценивают риски и корректируют свои позиции.

Эпидемия в Китае пойдет на спад уже к лету, говорит Елена Автомонова, по крайней мере, такого рода прогнозы не редкость. А как только заводы в китайских провинциях снова заработают в полную силу, просевший рынок начнет отыгрываться назад. Инвесторы и надеются заработать.

Совет всегда один: скупать все подряд не стоит, напоминает аналитик. Подумать, в каком направлении вы хотели бы инвестировать и покупать акции интересующих вас компаний сейчас (пока, к примеру, номинальный «Газпром» стоит по 175, а не по 230). Хорошим защитным активом могут служить акции фармацевтических компаний, так как они являются прямым выгодоприобретателем от повышенного спроса на медикаменты. Стоит также обратить внимание на акции с высоким уровнем дивидендных выплат: уже совсем скоро начнется сезон отсечек.

Рядовому инвестору, советует также Елена Автомонова, следует остерегаться открывать маржинальные позиции и работать с плечом на сильно волатильном рынке. Быстрого разрешения ситуации вокруг спроса на нефть ждать не стоит — цены, вероятнее всего, останутся на уровне 30-45 долларов за баррель, а значит, рынки останутся под давлением. Сделки в M&A сегменте сейчас тоже могут не отражать реальной стоимости активов, и вследствие многофакторной волатильности рынка не иметь ожидаемого эффекта, поэтому эффективные и выгодные сделки разумно отложить до стабильного делового сезона.

Обращает на себя внимание нехарактерное для периодов шоков снижение ставок РЕПО на Московской бирже, говорит аналитик ИК «Фридом Финанс» Александр Осин. К вечеру 10 марта они упали до уровня 4,8% годовых, что существенно ниже их средних значений за последние месяцы (утром они поднимались до характерных для периодов «кризисов доверия» 6,5% годовых). Вероятно, рынок много и активно продавал и теперь «сидит в деньгах». Потенциальных продавцов, соответственно, мало.

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