Эстония объявила о начале кризиса в стране

По заявлению министра финансов Эстонии Мартин Хельме в стране начался экономический кризис, передает «Интерфакс». Чиновник уточнил, что такого резкого падения в экономике стране не наблюдалось с 2008 года и кризис, безусловно, будет иметь свои «последствия в реальной жизни».

«Балансы предприятий резко сократятся, а банки начнут отзывать кредиты или требовать дополнительное обеспечение», - поделился Хельме своим видением ситуации. Он также опасается, что предприятия, которые «финансируют себя выпуском облигаций, больше не смогут это делать». На сегодня главная задача правительства - свести последствия экономического кризиса к минимуму, чтобы ситуация, как можно меньше, затронула простых людей, рассказал глава Минфина Эстонии.

Он добавил, что ситуация разворачивалась стремительно, «в течение двух месяцев, в европейском контексте - двух недель», и такой «плохой "видимости", как сейчас в экономике, у нас никогда не было». Строить прогнозы на будущее, хотя бы в перспективе двух недель, не представляется возможным, резюмировал Хельме.