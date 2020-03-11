Госдума приняла поправки к Конституции

Государственная Дума РФ приняла закон о поправках в Конституцию в первом чтении, передает РИА «Новости». За новый документ проголосовали 383 депутата, против не проголосовал ни один человек, воздержалось 43 парламентария.

Уточняется, что поправки поступили в нижнюю палату 20 января текущего года, предложения направлены на закрепление основ конституционного строя, прав и свобод человека и гражданина. Документ закрепляет также такую процедуру, как общероссийское голосование. В ходе подготовки к голосованию в российский парламент поступило около 400 поправок от всех фракций. 200 предложений было учтено, 175 рекомендовали к отклонению.

Теперь поправки ожидают одобрения Совета Федераций, далее документ попадет в региональные парламенты, из которых «за» должны выступить 2/3. После всех данных процедур поправки подписывает президент, и документ публикуется для одобрения гражданами страны.

В первую очередь в силу вступит третья статья Конституции, которая требует направить поправки в Конституционный суд. Там в семидневный срок должны вынести решение о соответствии закона Конституции. В случае одобрения в силу вступает вторая статья, которая предписывает от главы государства назначить общероссийский референдум. Дата назначается минимум через 30 дней после указа. В случае поддержки закона половиной явившихся на выборы граждан страны, Конституция вступает в силу со дня публикации итогов голосования.