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Курс доллара: рубль отправят в новый «коридор»

Москва, 11.03.2020
#Курсы валют
  • Курс доллара: рубль отправят в новый «коридор»

Алексей Павлишак/ТАСС

Курс доллара во вторник вырос на 2,83 руб. - до 71,40 руб., курс евро укрепился на 3,08 руб - до 80,59 руб.

Рост нефтяных котировок во вторник не позволил рублю обвалиться до минимальных значений понедельника, которые он показывал на Forex. В понедельник на международном рынке курс доллара поднимался выше 75 рублей, евро — выше 86 рублей.

Курс доллара онлайн можно посмотреть на этой странице: www.moex.com/ru/markets/currency/

Рынок нефти вечером прибавлял 10% после обвала более чем на 20% вторника, до 37,8 доллара за баррель сорта Brent. К 8.05 мск среды 10 марта котировки "черного золота" выросли до 38,05 руб.

Смягчение нефтяного шока для рубля стало возможным благодаря мерам Банка России. Покупки валюты были приостановлены на 30 дней, с 10 марта начаты "упреждающие" продажи иностранной валюты в связи с падением цен на нефть ниже отсечки по бюджетному правилу, лимит по операциям "валютный своп" по предоставлению долларов был увеличен с 3 миллиардов долларов до 5 миллиардов.

По мнению Евгения Кошелева из Росбанка, которое приводит ПРАЙМ, действия регулятора по продаже валюты могут придать некоторой уверенности участникам рынка, хотя поиск равновесия будет длительным и, в первую очередь, ориентированным на поиск равновесия в активах. 

"Вероятно, мы увидим весьма широкую амплитуду колебаний в валютных парах в ближайшие пару недель с медианой вблизи 75 рублей против доллара. Однако фундаментальное "равновесие" расположено значительно ниже, и в ближайшие пару кварталов может находиться в интервале 70-72 рублей за доллар даже в условиях более низких цен на нефть", — прогнозирует эксперт.

Согласно расчетам аналитиков Альфа-банка, справедливая стоимость рубля составляет 67 руб./$ при цене на нефть $50/барр. и снижение нефти на каждые 10$/барр. вызывает ослабление курса рубля на 5 руб./$. Таким образом, если цены на нефть сохранятся на уровне примерно 35$/барр. в ближайшем будущем, курс рубля закрепится у отметки 75 руб./$. 

Цена нефти онлайн опубликована на этой странице: www.moex.com/ru/derivatives/commodity/oil/

Однако рынок во вторник был сильным, реагируя на экстренные меры российских властей. По всей видимости, на ближайшее время задачей ЦБ будет заякорить ожидания рынка по курсу в интервале 70-75руб/дол чтобы не допустить роста нервозности, заключают аналитики.

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