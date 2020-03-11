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Названы отрасли с самыми высокими зарплатами

Москва, 11.03.2020

По сообщению Росстата, самые высокие зарплаты в прошлом году получали россияне, занятые в нефтедобыче и космической отрасли, передает РИА «Новости». Зарплата работников этих отраслей составляла 135 тысяч и 131,7 тысячи рублей, что по заявлению ведомства, 2,9 и 2,8 раза выше среднемесячной зарплаты по стране.

Замыкают тройку лидеров отраслей с самыми высокими зарплатами финансисты и страховщики. Россияне, занятые в данных сферах, получают в среднем 103 тысячи рублей. Далее следуют железнодорожники со средней зарплатой 60-62 тысяч. Самыми низкооплачиваемыми в России признаны сотрудники сферы культуры и развлечений, чей заработок в среднем ежемесячно составляет 44,3 тысячи рублей, и работники здравоохранения и образования, которые получают в среднем 43 тысячи и 37 тысяч рублей соответственно. Ниже прожиточного минимума живут производители одежды и мебели. Их среднемесячный доход составляет в среднем 20,5 тысячи рублей и 26,7 тысячи рублей соответственно.

Ранее сообщалось, что зарплаты сотрудников госучреждений в среднем выросли на 3% за прошедший 2019 год, также заработок таких работников продолжат индексировать с учетом масштабов инфляции. На дальнейшее повышение могут рассчитывать сотрудники министерств и ведомств, врачи, учителя, сотрудники социальных учреждений.

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