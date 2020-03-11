Цены на нефть приходят в себя после обвала

Цены на нефть восстанавливаются после обвала, пишет ТАСС.

Утром 11 марта Brent и WTI прибавили 3%. Фьючерсы на май сорта Brent в ходе торгов на Лондонской бирже ICE выросли до показателя $38,34 за баррель, о чем свидетельствуют данные торгов. Временами сорт торговался по $39,3 за баррель, что за утро среды стало максимальным показателем с ростом в 5,6%.



Цену на нефть в онлайн режиме можно наблюдать на этом графике: www.moex.com/ru/derivatives/commodity/oil/

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт WTI прибавили 3,3%, составив $35,5 за баррель.

Позже к 5:30 по московскому времени рост варьировался на отметке 1,2%, а стоимость остановилась на $34,8 за баррель.

Нефтяные котировки начали отыгрывать обвал накануне 10 марта, когда майские фьючерсы на Brent выросли сразу на 10% и стоили дороже $38 за баррель.

Напомним, в период с 6 по 9 марта стоимость нефти рухнула сразу на 30% из-за известий об отсутствии договоренности между странами ОПЕК+ по дополнительному сокращению добычи нефти после 1 апреля.