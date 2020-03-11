Oilprice: заклятый враг Саудовской Аравии выиграет в нефтяной войне

Некоторое время назад Aramco громко объявила о намерении разрабатывать газовое месторождение Джафура, инвестировав в него 100 млрд долларов, и назвало этот проект самым крупным сланцевым проектом за пределами США. Тогда в Саудовской Аравии много писали о том, что королевство скоро станет крупным экспортером голубого топлива.

Между тем, сайт OilPrice (OP) считает, что именно аравийские планы добывать сланцевый газ и стали основной причиной, по которой Россия отказалась поддерживать предложение Эр-Рияда о продлении и расширении соглашения ОПЕК+.

Москва решила, приводит OP слова высокопоставленного источника, тесно работающего с Министерством нефтяной промышленности Ирана, убить одним камнем двух зайцев: попытаться обанкротить как можно больше американских «сланцевиков» и обрушить аравийский бюджет, который может быть бездефицитным при цене барреля в 84 доллара.

«Саудовская Аравия уже и так находится в тяжелом положении,- добавил иранский источник.- Бюджет королевства скорее всего останется дефицитным до 2028 года, а может, и еще дальше. Отказ России представляет собой экзистенциальную угрозу дому Саудов».

Действительно, геополитическая ситуация для Саудовской Аравии складывается сейчас не самым удачным образом – отношения с США самые плохие после нефтяного кризиса 1973 года. В довершение ко всему наследник престола принц Мохаммед бен Салман вновь затеял чистку и арестовал родного дядю и двоюродного брата, который был кронпринцем до него и которого он сместил с этого поста в 2017 году.

Ирану, против которого Вашингтон почти два года назад ввел новые санкции, конечно, не позавидуешь. Но с другой стороны, Тегеран может сейчас делать, что хочет. Главное при этом не попасться. Это значит, что он может добывать сколько хочет нефти и газа и продавать их в Европу и Азию при условии, конечно, что их будут покупать. Чаще всего Тегеран пытается продавать свои углеводороды, выдавая их за иракские благодаря очень «прозрачной» границе между двумя странами, а также через Турцию и государства бывшего Советского Союза. Кроме этого, иранцы возят нефть на танкерах с выключенными транспондерами, что крайне затрудняет их обнаружение.

Ирану сейчас нужно только ждать, когда Эр-Рияд обанкротится, после чего постепенно заменить своей нефтью аравийскую. Тегеран может ускорить процесс банкротства Саудовской Аравии при помощи диверсии на нефтяных объектах королевства, произведенной своими союзниками.

У Ирана есть три «палочки-выручалочки», которые спасают его в трудные времена, подобные нынешним. Это гигантское газовое месторождение Южный Парс, нефть и нефтяные месторождения Западного Каруна. В Западном Каруне как минимум 67 млрд баррелей нефти. Это значит, что повышение степени извлечения на каждый процент увеличивает разведанные запасы на 670 млн баррелей. При средней цене 50 долларов за баррель это даст Ирану 33,5 млрд долларов. Перед восстановлением американских санкций в 2018 году степень извлечения в иранской нефтянке была 5,5%, сейчас она снизилась до 4,5%.

Для сравнения: в Саудовской Аравии степень извлечения не менее 50%. Причем Эр-Рияд планирует увеличить ее до 70% в течение максимум двух лет.

С учетом того, что удельные затраты для добычи нефти в обеих странах составляют около 2 долларов за баррель, не очень понятно, почему в Иране и КСА так сильно отличается степень извлечения. Перед выходом США из ядерной сделки и возвратом санкций в 2018 году одна очень известная западная нефтяная компания была готова заключить с Ираном соглашение, которое позволило бы иранским нефтяникам поднять степень извлечения до 12%, а еще через пару лет довести ее как минимум до 15%. Это повысило бы доходы от продажи иранской нефти на 402 и 502,5 млрд долларов соответственно.

На днях Иран объявил о планах развития одного из ключевых месторождений Западного Каруна – Азадегана, которое уступает по запасам «черного золота» только аравийскому Гавару и кувейтскому Бургану. Запасы Азадегана оцениваются в 35,2 млрд баррелей нефти. Сейчас на Южном Азадегане добывается в среднем 105 тыс. баррелей в сутки. В Тегеране планируют поднять добычу сначала до 320 тыс. бар./сутки, а затем и до 600. Разрабатывать Азадеган иранцам помогают российские и китайские нефтяные компании.

Продолжается добыча и на других месторождениях Западного Каруна, например, на нефтегазовом месторождении Ядаваран. Извлекаемые разведанные запасы Ядаварана составляют 3,2 млрд баррелей нефти и 76,5 млрд метров³ газа.

Разработкой Ядаварана занимается компания Petroleum Engineering and Development Company (PEDEC). По словам директора месторождения Нади Назарпура, недавние исследования геологов позволили увеличить суммарные разведанные запасы до 34 млрд баррелей. Сейчас на Ядаваране в среднем добывается 100 тыс. баррелей в сутки с отдельными всплесками до 110 тыс. бар./сутки. Исполнительный директор PEDEC Тураж Дегани недавно заявил, что компания в ближайшие месяцы пробурит 25 новых скважин и таким образом увеличит добычу на всем месторождении на 50 тыс. бар./сутки. Планы на третий этап развития месторождения – довести добычу нефти до 300 тыс. бар./сутки.

Еще по одному месторождению Западного Каруна – Азару, по словам Дегани, первый этап развития заканчивается 20 марта. К этому времени оно должно давать в среднем 65 тыс. бар./сутки. Почти готовы к работе 18 новых скважин.