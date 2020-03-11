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Олимпиаду в Токио могут перенести из-за коронавируса

Москва, 11.03.2020

Летние Олимпийские игры 2020 года в Токио могут перенести из-за вспышки коронавирусной инфекции. Данный вариант является оптимальным в противовес предложениям об отмене главных стартов четырехлетия, заявил член исполнительного совета оргкомитета ОИ Харуюки Такахаси в интервью американской газете Wall Street Journal. Такахаси уверен, что перенос Олимпиады повлечет за собой меньшие финансовые издержки, чем отмена мероприятия или проведение ее без зрителей.

«Я не считаю возможной отмену Игр, это могла бы быть отсрочка», - рассказал представитель оргкомитета. Он добавил, что в случае отмены мероприятия у МОК будут проблемы из-за потери средств телекомпаниями, которые они заплатили за право транслировать соревнования летней Олимпиады в Токио. Поэтому функционер считает, что оптимальным вариантом станет двухлетняя отсрочка. Однако и этот вариант приведет к дополнительным издержкам из-за квалификационных турниров.

В данном случае, по заявлению Такахаси, в 2022 году пройдут сначала зимние Игры в Пекине, а летом того же года Игры в Японии, а завершит все чемпионат мира по футболу в Катаре.Продумывать алгоритм действий необходимо уже с апреля этого  года, сказал Такахаси.

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