Падение замедлилось, но давление остается

Дешевая нефть не дала рынку акций выйти в плюс, но падение резко замедлилось. В течение торговой сессии в среду индекс Мосбиржи показывал рост, но закончил день на минорной ноте -0,24%, опустившись до 2492,88 пунктов, а «долларовый» РТС упал на -0,73% до 1086,18 пунктов.

Нефть Brent хоть все еще на низких показателях, но не упала ниже 35 долларов. По состоянию на 20:15 мск стоимость за баррель составила 36,08 долларов. Российская валюта на этом фоне немного укрепляется – 72,27 рублей за доллар.

Отыграли падение на фоне прогноза по хорошим дивидендам акции «Лукойла» (+7,89%). В плюс также вышли обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» (+1,33%), которые во вторник падали. А вот акции «Газпром нефти» (-1,93%), «Татнефти» (обыкновенные -0,43%, «префы» -0,66%) и «Роснефти» (-3,81%) пока сохраняют падение.

На фоне обсуждения консолидации крупнейших электросетевых компаний «ФСК ЕЭС» (-4,30%) с «Россетями» (-4,60%) акции обеих компаний пошли вниз. Падают также котировки «Новатэка» (-4,82%), «Ростелекома» (-4,59%) и «Русала» (-4,36%)

Принятие Госдумой поправок к конституции в третьем чтении сильно на рынок акций не повлияло.