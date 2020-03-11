Погода продолжит радовать россиян теплом

Как заявила главный специалист столичного Гидрометцентра Татьяна Позднякова, в ближайшее время необычное тепло в столице сменится небольшим похолоданием, которое продлится пару дней. Москвичей ожидает облачная погода с сильным ветром, добавила специалист.

«В выходные дни погода будет холоднее, чем та, что мы наблюдаем сейчас в столичном регионе. Температура воздуха останется выше климатической нормы, но всего на 1–2 градуса», - рассказала Позднякова. Однако она поспешила успокоить москвичей: несмотря на то что погода будет ветреная, дневные и ночные температуры сохранять свое положительное значение. Ближе к началу следующей неделе стоит ожидать небольшого похолодания в ночные часы. Ночью температура воздуха опустится ниже 0 градусов, а в начале следующей недели москвичей ожидает снег, который, правда, быстро растает и тепло вернется в город, добавила Позднякова. Она рассказала также, что что следующая неделя будет более комфортный в плане дневных температур, которые сохранят значения в районе 5-7 градусов тепла.

Что касается жители северной столицы, то на этой неделе их ожидает теплая, но ветреная и влажная погода, периодически будут срываться проливные дожди. При этом дневные нормы температур сохранятся в границах 5-7 градусов тепла, что является выше климатической нормы для марта в этом регионе. Ветер в городе ожидается южный и юго-восточный с порывами до 10 метров в секунду, атмосферное давление остаётся пониженным.

В Екатеринбурге всю неделю сохранится аномально теплая погода, днем воздух прогреется до плюс 7 градусов, что также является абсолютным рекордом для данного времени года. В четверг жителей это сибирского города и вовсе ожидает рекордно тёплый день: днем воздух прогреется до 10 градусов. Однако до конца недели ночные температуры будут близки к нулю, можно ожидать осадки в виде мокрого снега Однако морозы на этой и на следующей неделях не ожидаются.