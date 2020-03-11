Прогноз погоды: в выходные произойдет неожиданное обнуление температуры воздуха

Прогноз погоды на эту неделю удивил даже синоптиков.



Погода в Москве



Еще в четверг, 12 марта при 8 градусах тепла в Москве ничто не будет предвещать дальнейшего негативного развития погодных событий. Ночная температура воздуха составит плюс 4 градуса как в ночь на четверг, так и — на пятницу, в течение которой днем столбик термометра поднимется до плюс 7.

Это чуть прохладнее, чем днем раньше, но ненамного. И 12, и 13 марта в столице облачная погода и небольшие дожди.

В субботу в Москве за окном будет уже плюс 6, в ночь на субботу — плюс 2. Тут уже можно начинать о чем-то догадываться.

Погода в Москве на выходные ужаснула даже синоптиков

То, что ждет москвичей в воскресенье, все равно, если бы не синоптики, не смог бы предугадать никто. В ночь на воскресенье 15 марта они прогнозируют минус 4 градуса и снег. А воскресным днем Гидрометцентр обещает в Москве ноль градусов! Такое внезапное «обнуление» заставит вспомнить прошлые годы, с их более привычной для этого месяца температурой воздуха.

В ночь на 16 марта опять ожидаются минус 4 градуса, но уже днем в понедельник — плюс 5. После резкого похолодания мартовская оттепель вновь заявит свои права. Правда, за них ей придется еще постоять: плюс 1 ночью и плюс 4 днем во вторник 17-го, минус один в ночь на 18-е и плюс 3 градуса днем. На этом пока и заканчивается недельный прогноз для жителей столицы России. Но чего ждать дальше, мы скоро узнаем.



Погода в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург будет жить столь же насыщенной погодной жизнью, даже в более напряженном ритме. Там температура воздуха, которая завтра, в четверг 12 марта должна составить 6 градусов тепла, обнулится уже к субботе. Днем в пятницу, 13 числа обещан плюс 1 градус тепла, минус 4 — в ночь на субботу и 0 градусов днем, 14 марта. Тогда же — небольшой кратковременный снег.

Но разве удержишь весну, вступающую в свои права? Плюс 3 в воскресенье 15-го в Санкт-Петербурге (и без осадков) перерастут в плюс 5 в понедельник, 16 числа. Правда с небольшим снегом, несмотря на заметную положительную температуру (при отрицательных температурах ночами). Днем, 17-го — плюс 2 и на следующий день — плюс 4.

Невозможность удержать весну еще больше видна на примере других регионов, вольно раскинувшихся на просторах России. «Циклоны с запада принесут на Урал и в Сибирь метели и резкое потепление», сообщает Гидрометцентр, и уточняет, что несмотря на ветра и метели на севере Сибири, температура будет намного превышать обычные мартовские значения.



Погода в России

В Ямало-Ненецком автономном округе 12 марта, в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края 12-13 марта — метели, а на Таймыре еще и дождь, при ветрах свыше 20 м/с.

Чуть менее сильные ветра 12-14 марта в Туруханском районе Красноярского края, с сильным снегом, 13 и 14 марта — на юге Уральского федерального округа, с мокрым снегом и дождем.

Но при этом аномалия средней суточной температуры достигнет в этих краях в середине марта 12-16 градусов. На Ямале 12 марта днем синоптики обещают до плюс 2 градусов, хотя ночью при прояснениях еще настоящие морозы — минус 17-22 градуса. Но затем резкий скачок ночной температуры воздуха до около нуля, и днем — до 5 градусов тепла. Примерно такой же фон температуры прогнозируется и на 14 марта.

В Ханты-Мансийском округе в период с 12 по 14 марта температура днем от плюс 1 до плюс 6.

Быстрая смена погоды ждет и юг Таймыра: 12 марта Гидрометцентр обещает здесь в течение суток минус 20-25, а еще южнее минус 15-17 градусов, но уже 13 и 14 марта и сюда должна прийти оттепель. Ноль градусов днем — тепло для этих мест. От 0 до минус 5 ожидается 13 марта, а уже 14-го — и плюс 2. А на Урале в конце недели потепление днем достигнет 5-8 градусов тепла.

Обнуление, как видим, у всех разное. В столицах оно в минус, после теплых деньков, на Урале и в Сибири — в плюс, после морозов-то. Приведя все к общему знаменателю, оно в любом случае указывает на то, что рано или поздно везде неизбежно наступит весна.