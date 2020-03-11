Курс доллара: рубль вывели из-под нефтяного удара

Курс доллара в среду днем умеренно снижается к доллару и евро, несмотря на падение нефти марки Brent более чем на 3% на фоне заявлений Эр-Рияда о наращивании объемов добычи нефти до 13 миллионов баррелей в день (с нынешних 9,7 миллиона).

Курс доллара на 15.35 мск среды рос на 13 копеек — до 71,53 руб., курс евро — на 62 копейки, до 81,12 рубля.

Таким образом, рубль практически не реагирует на падение нефтяных котировок, отыгрывая лишь динамику доллара к евро.

Как объясняют аналитики, совместными усилиями финансовых властей (как в виде денежных, так и словесных интервенций) рубль пока удалось удержать от дальнейшего падения.

Президент РФ Владимир Путин заявил в среду, что у правительства и ЦБ достаточно ресурсов для сохранения стабильности в нынешней ситуации. Он также уверен, что Россия пройдет нынешний турбулентный период спокойно и достойно, а все ключевые отрасли выйдут из ситуации окрепшими.

"Вероятно, пара доллар-рубль в ближайшие дни останется в рамках коридора текущей недели 70,68-72,2. У пары евро-рубль аналогичный диапазон находится в границах 80,13-82,12 рубля", — приводит мнение Дмитрия Бабина из "БКС Брокер" ПРАЙМ.

Валютный спрос при этом сегодня заметно просел по сравнению со вторником, когда иностранные инвесторы перекладывались из ОФЗ в безопасные активы на фоне обвала нефти и опасений о коронавирусе.

"Позиции рубля остаются уязвимыми и из-за рисков возобновления падения нефтяных котировок, а также из-за рисков активизации выхода нерезидентов из российского рынка суверенного долга", - цитирует обзор банка Нордеа Рейтер.

По мнению аналитиков банка, к устойчивой стабилизации курса могут привести признаки замедления темпов распространения коронавируса.

Банк России со вчерашнего дня продает валюту на рынке, с упреждением начав подобные операции взамен интервенционных покупок на фоне падения нефти Urals ниже цены отсечения, заложенной в бюджетное правило ($42,4).

При этом рынки ждут, что ФРС США на следующей неделе снизит процентные ставки как минимум на 50 базисных пунктов, а ЕЦБ - на 10 базисных пунктов уже завтра. Сегодня Банк Англии неожиданно ослабил ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 0,25% годовых.