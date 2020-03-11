Трамп будет спасать сланцевый сектор США по-социалистически

Независимость американской энергетики является одним из приоритетных направлений экономической политики президента Трампа. От ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией пострадают все, включая, естественно, Соединенные Штаты. Больше всех пострадают американские «сланцевики», потому что себестоимость сланцевой нефти выше, чем обычной. Белый дом намерен помочь нефтяникам. Конкретные детали плана пока неизвестны, но возможно при помощи слияний возникнет нефтяная компания, которую будет поддерживать государство.

С каждым днем трудности «сланцевиков» нарастают. Chevron - один из крупнейших игроков в Пермианском бассейне, в котором было добыто в феврале больше половины всей американской нефти. В прошлом году, когда средняя цена нефти марки WTI составляла 57 долларов за баррель, этот нефтяной гигант, оцениваемый в 155 млрд долларов, понес убытки в размере 5 мрлд долларов. Львиная доля потерь пришлась на «сланцевое» подразделение Chevron.

В «черный» понедельник цена нефти упала почти на 25% (немногим более 31 дол./бар.) после объявления Эр-Рияда о резком снижении цен для своих покупателей в ответ на отказ Москвы соглашаться на аравийское предложение по продлению и дальнейшему расширению соглашения ОПЕК+. Акции Chevron 9 марта подешевели более чем на 15%.

Положение средних и маленьких сланцевых компаний значительно хуже. Так, акции двух лидеров американского сланцевого сектора: компаний Pioneer Natural Resources и Parsley Energy, обрушились более чем на треть. Еще больше – на 54% упали акции Apache.

В самом ближайшем будущем большой проблемой для «сланцевиков» может стать платежеспособность. Так, долг Apache уже почти в три раза превышает прибыль компании до выплаты процентов, налогов и амортизации. Если цены на нефть будут долго оставаться низкими, то долг будет очень быстро расти. Еще больше долги у Noble Energy.

У Саудовской Аравии и России имеется преимущество перед США. Торговля нефтью в этих странах находится под контролем государства и регионально акцентирована. Это значит, что аравийские и российские нефтяники могут работать с убытками до тех пор, пока экономика выдерживает эти нагрузки. Американский бизнес фрагментарен, обладает высокой конкурентоспособностью и нацелен на получение прибыли. Эти особенности помогли американским «сланцевикам» быстро занять нишу, освободившуюся в процессе борьбы ОПЕК за сохранение высоких цен, но сейчас они их ослабляют.

Правительство США может сейчас начать уговаривать нефтяников объединяться. Подобный опыт борьбы с кризисом имеется в ряде других секторов экономики. Например, в телекоммуникационном секторе.

Власти могут также оказывать «сланцевикам» финансовую поддержку или создать специальный фонд, который будет собирать «плохие» долги. Такая поддержка поможет «сланцевикам» продолжить работать несмотря на большие убытки и даже покупать другие компании или продавать свои. Подобные меры, конечно, не очень вяжутся с капитализмом, но они вполне подходят трамповскому протекционизму и его лозунгу «Америка превыше всего», отмечает Рейтер.

Массовые банкротства и прекращение работы в «сланцевом» секторе могут снизить добычу нефти в США почти на 20%, считает глава Pioneer Natural Resources Co. Скотт Шеффилд. Если цены на нефть останутся приблизительно на сегодняшнем уровне, то добыча нефти в США за счет, главным образом, проблем у «сланцевиков» может снизиться к концу 2021 года на 2,2,5 млн бар./сутки. К концу текущего года большинство «сланцевиков», уверен Скотт Шеффилд, будут вынуждены сократить число буровых установок наполовину.

Банкротства в нефтяной отрасли в связи с обвалом цен на «черное золото» могут привести к его дефициту после 2022 года, по мнению Шеффилда.

«Трудно будет где-либо увеличить добычу,- заявил Скотт Шеффилд в интервью Bloomberg.- Это даст нам двух- или трехлетний суперцикл в диапазоне 60 – 100 долларов за баррель».