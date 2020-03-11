Стало известно, какие товары подорожают после падения курса рубля

Ослабление курса рубля по отношению к евро и доллару прежде всего ударит по детским товарам, электронике и бытовой технике, а также фармацевтике, пишет газета «Известия», ссылаясь на экспертов.

Некоторые импортные лекарства и товары фармацевтических компаний подорожают на 30%, рассказал изданию глава Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев.

В компании «БКС Брокер» предрекли скачок цен на потребительскую электронику до 20%. Такое мнение высказал глава корпорации Нарек Авакян. Также подорожание коснется автомобильной отрасли, чья продукция вырастит в цене в среднем на 6-10%, в том числе и отечественная Lada, рассказал изданию аналитик компании «Финам» Алексей Коренев. Ожидается рост цен и на жилье в диапазоне 10-15%, прокомментировал ситуацию генеральный директор СК «Перспектива» Михаил Иванов.

Напомним, 10 марта курс рубля подешевел по отношению к бивалютной корзине. Произошло это вслед за обвалом нефтяных котировок на 30%.