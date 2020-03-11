Саудовская Аравия начала агрессивную игру

Нефтяные качели

Утром в среду, до начала торгов на фондовых площадках в России, цены на нефть поднимались на 4%. По состоянию на 05.13 мск цена майских фьючерсов на Brent росла на 4,03%, до 38,72 доллара за баррель, а цена апрельских фьючерсов на нефть WTI поднималась на 3,26% до 35,48 доллара, сообщило агентство «Прайм». .

Начало недели для участников сырьевого рынка и, как следствие, для всех других сегментов оказалось шоковым: после появления новостей о развале сделки по сокращению добычи сырья в рамках ОПЕК+ нефть марки Brent достигла минимума с января 2016 года, WTI – с февраля 2016 года. Во вторник цены начали восстанавливаться и в ходе торгов котировки росли более чем на 10%.

Однако 11 марта днем цены на нефть начали вновь снижаться в ходе торгов после того, как саудовская госкомпания Saudi Aramco сообщила о планах нарастить добывающие мощности до 13 млн баррелей в сутки. Днем ранее, во вторник Saudi Aramco заявляла об увеличении поставок нефти в апреле до 12,3 млн б/с.

После этой новости стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14.03 московского времени составляла 36,24 долларов за баррель, что на 2,63% ниже уровня предыдущей сессии. Апрельские фьючерсы на нефть WTI на (NYMEX подешевели на 0,84 доллара (2,44%) — до 33,52 за баррель, сообщило агентство «Интерфакс». Оно также приводит слова главы отдела стратегии BNP Paribas на сырьевых рынках Гарри Чилингиряна, который заявил агентству Bloomberg, что Саудовская Аравия «поднимает ставки в игре в покер с Россией». По его мнению, цель Саудовской Аравии: «продемонстрировать, что сотрудничество для обеспечения ценовой стабильности - это лучшее решение, нежели погоня за долей рынка».

Министр энергетики РФ Александр Новак рассказал журналистам в среду, что Россия предлагала Саудовской Аравии сохранить добычу на уровне первого квартала. «Но, к сожалению, наши партнеры с нашим предложением не согласились», — посетовал он.

На Мосбирже цена апрельского контракта на нефть Brent составляла 35,86 долларов на 15.40.

Похоже, что российские власти обеспокоены происходящим. Так, появилась информация, что министерство энергетики России проведет встречу с представителями российских нефтяных компаний. Как передает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, на встрече будут обсуждать будущее сотрудничество с Организацией стран – экспортеров нефти (ОПЕК). «Мы планируем обсудить вопрос, следует ли возвращаться к сотрудничеству с ОПЕК или нет», – сказал один из источников.

Факт проведения встречи в Минэнерго подтвердили. Она пройдет 12 марта, и на ней министр энергетики Александр Новак обсудит с нефтедобывающими компаниями их инвестиционные планы и дальнейшее сотрудничество с ОПЕК, отметили в ведомстве.

Котировки остаются уязвимыми

Наиболее резкий за почти 30 лет провал в понедельник на рынке нефти заставил трейдеров говорить о том, что движение было излишне резким, что и вызывает осторожные покупки в сырьевом секторе, отмечает управляющий партнер EXANTЕ Алексей Кириенко. Кроме того, инвесторы надеются на значительные стимулы со стороны центробанков и правительств, что приводит к стабилизации котировок после обвала.

Но, полагает аналитик, текущий откат на 3-4% с начала дня лишь условно можно считать хорошей новостью. С начала месяца потери превышают 16%, а от пика в первые дни года – 45%. Brent по 38,5 доллара за баррель последний раз стоила 4 года назад, пробыв ниже 40 долларов лишь три месяца. Но тогда стабилизировать ее помогли как центробанки, так и координация квот на добычу от Саудовской Аравии и России. Теперь же нефти можно рассчитывать лишь на первый фактор, в то время как крупнейшие по величине поставщики нефти играют мышцами, показывая, как сильно они могут нарастить поставки в ближайшие недели, невзирая на шок спроса.

Скорее всего, прогнозирует Алексей Кириенко, пока мы не увидим изменений в настроениях крупных нефтедобытчиков, то есть планов снижения добычи или поставок от США, России или Саудовской Аравии, котировки остаются уязвимыми перед новыми провалами, а восстановительный рост рискует вновь натолкнуться на сопротивление продавцов.

Действительно, соглашается управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский, о смене тенденции на рынке нефти говорить еще очень рано. Впереди — попытка продавить котировки ниже 30 долларов за баррель Brent, тем более что в январе 2016 года ее баррель стоил 27,1 доллара. По мнению аналитика, картель на самом деле не настолько могущественен, как принято его представлять, и не так уж сильно оказывает влияние на цену.

Настоящий страх инвесторов связан с коронавирусом и той непредсказуемостью, которую он привносит в мировую экономику, уверен Илья Жарский. Сейчас принято ругать якобы скоропалительное решение властей выйти из соглашения о сокращении добычи OPEC+ и начать агрессивно вести переговоры. Но, считает Илья Жарский, это взвешенное решение, основанное на прогнозе неизбежного ухудшения мировой экономической конъюнктуры, на прогнозе выхода других стран из соглашения, на данных внешнеполитических ведомств, которые владеют информацией о степени накала социального напряжения в странах, столкнувшихся с коронавирусом.

Скорее всего, говорит аналитик, из двух зол было выбрано меньшее: краткосрочно обвалить нефтяные котировки, но попытаться выторговать более выгодные условия на переговорах после, чем все равно столкнуться с дешевеющей нефтью и падающими доходами от экспорта. В то же время он отмечает, что на уменьшении профицита российского бюджета скажутся не только прямые потери от подешевевшей нефти, но и потери налоговых поступлений от секторов, связанных с нефтяным сектором.