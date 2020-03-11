В Австрии число заразившихся коронавирусом резко выросло за полдня

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Австрии выросло на 40 за полдня среды, 11 марта. Таким образом, общее число заболевших в республике достигло 246 человек, передает «Интерфакс», ссылаясь на министерство здравоохранения страны. Накануне ведомство сообщало только о 206 заболевших, начиная с сегодняшнего дня, австрийский минздрав начал публиковать информацию о текущей ситуации с коронавирусом дважды в день.

Напомним, о новой инфекции, вспышка которой наблюдалась в китайском мегаполисе Ухань, мировая общественность узнала в январе текущего года после обращения в ВОЗ правительства КНР. За два месяца вирус смог поразить более 120 тысяч человек во всем мире. Наибольшее число заболевших остается в Китае. Также серьезные очаги заболевания наблюдаются в Южной Корее, Иране, Италии, Испании, Германии. Российские власти ввели меры по предотвращению проникновения коронавируса в страну. Россиянам не рекомендованы к посещению страны, в которых наблюдается наиболее быстрое распространение инфекции, также временно были закрыты пропускные пункты с КНР на Дальнем Востоке. Граждан, прибывших из эпидемиологически неблагоприятных регионов мира, просят соблюдать двухнедельный карантин дома, а также сообщить о своем прибытии на горячую линию местного штаба по предотвращению распространения коронавируса.