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В ВОЗ объявили о пандемии коронавируса

Москва, 11.03.2020

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией «может быть охарактеризована как пандемия», сообщает РБК.

Он отметил, что за последние две недели число случаев заражения за пределами Китая увеличилось в 13 раз, а количество стран, в которых зафиксировали вспышку, утроилось. Тедрос уточнил, что к настоящему моменту в мире более 118 тыс. зараженных.

В ВОЗ уточнили, что описание ситуации как пандемии не меняет как оценки угрозы вируса, так и способов борьбы с заболеванием.

В среду, в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией сообщилии, что число зарегистрированных случаев коронавируса в России увеличилось до 28. Шестеро инфицированных находятся в Москве, двое - в Московской области, все посещали Италию за последние две недели.

"За последние сутки в России зарегистрировано восемь случаев новой коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации - шесть больных в Москве, двое - в Московской области. По данным эпидемиологического расследования установлено, что все граждане посещали Итальянскую Республику в последние две недели", - сообщили в штабе.

Отмечается, что все заболевшие находятся в инфекционных боксах. Кроме того, установлен круг лиц, с которыми они контактировали: они также находятся под медицинским наблюдением.

В московском оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом добавили, что все восемь человек госпитализированы в столичные стационары.

"Четверо проходят лечение в больничном комплексе в Коммунарке. Один пациент госпитализирован в инфекционную больницу № 1. Среди заболевших есть ребенок. Он находится в больнице им. Башляевой. У него полностью отсутствуют симптомы заболевания", - сказали в штабе.

Ранее сообщалось, Россия в целях нераспространения коронавируса с 13 марта временно ограничивает авиасообщение с Италией, Германией, Испанией и Францией. Об этом журналистам сообщили в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией на территории РФ.

"(Принято решение) временно ограничить пассажирские воздушные перевозки с территории Российской Федерации на территорию Итальянской Республики, Федеративной Республики Германия, Королевства Испания, Французской Республики и в обратном направлении", - цитирует сообщение ТАСС.

Российские авиакомпании смогут выполнять прямые рейсы только из терминала F Шереметьево в Рим, Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону, Париж. Ранее в среду "Аэрофлот" объявил о масштабном сокращении рейсов в эти страны.

По последним данным, по всему миру новый тип вируса был зафиксирован у более чем 121 тыс. человек, более 4 тыс. зараженных умерли. В России подтвержден 31 случай заражения COVID-19. В связи с тем, что большинство заразившихся ранее прибыли из Италии, Россия ввела временные ограничения на выдачу виз гражданам этой страны.

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