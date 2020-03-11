Зеленский выступил за сотрудничество с МВФ

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg заявил о необходимости продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом. «Мы уже выполнили больше, чем предыдущее правительство, и они это подтверждают. У нас осталась земля (открытие рынка земли сельхозназначения - Эксперт) и банковский закон (закон запрещающий возврат национализированных банков их прежним владельцам - Эксперт). Я взял на себя обязательства принять закон о земле и закончить с банковским законом - мы это сделали», - сказал Зеленский.

МВФ требует от Украины разрешить свободный оборот земли сельскохозяйственного назначения, против чего выступает оппозиция и большинство населения Украины. Кроме того, МВФ настаивает на принятии закона о запрете возвращать национализированные банки их прежним владельцам. Этот закон направлен против олигарха Игоря Коломойского (спонсора президентской кампании Зеленского). Коломойский вывел из принадлежавшего ему «Приватбанка» около 5,5 млрд долларов, затем банк был национализирован, а дыра в балансе банка была закрыта государством. Сегодня Коломойский пытается вернуть себе контроль над банком. Ни один из перечисленных Зеленским законов парламент еще не принял, хотя большинство в Верховной Раде Украины принадлежит пропрезидентской фракции «Слуга народа».