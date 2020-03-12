Индекс РТС упал под 1000 пунктов

Рынок акций снова бьет антирекорды. К концу сессии в четверг индекс Мосбиржи упал на -8,28% до 2286,4 пунктов, а РТС на -11,03% до 966,40 пунктов. На таком низком уровне индекс Мосбиржи в последний раз были в декабре 2018 года, РТС в 2017 году.



Показатели нефти Brent снова пробивают дно. По состоянию на 21:38 мск ее падение составило -8,94% до 32,59 долларов за баррель. Российская валюта на этом фоне падает - до 74,3 рублей за доллар.



Более 20% потеряли акции «Мечела» (обыкновенные -21,06%, «префы» -16,56%). Компания планирует продать один из своих ключевых инвестпроектов - Эльгинское месторождение с 2,2 млрд тонн консующегося угля. «Дочка» ГЭХа «ТГК-1» среди лидеров падения (-16,18%). Под далентем акции ВТБ(-14,41%), «Сбербанка» (-9,57%), «Новатэка» (-12,61%) и «Татнефти» (-12,89%) и их котировки пошли вниз. Среди ритейлеров значительно падают акции «Магнита» (-13,60%) и «Ленты» (-13,39%).



Рост продемонстрировали только «префы» «Транснефти» (+2,87%) и более скромный рост показали акции «М.Видео» (+1,03%) и компании «Акрон» (+1,10%).