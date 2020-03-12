Курс доллара: рубль обвалился после заявления ВОЗ

Курс доллара усилил рост к рублю вечером в среду после объявления Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о пандемии коронавируса.

Курс рубля обновил четырехлетний минимум и пробил вниз отметку 73 руб. за доллар. Торги завершились на уровне 72,90 (плюс 1,50 руб.), евро прибавил 1,67 руб. - 82,17

Курс доллара онлайн смотрите на этом графике: www.moex.com/ru/markets/currency/

В среду глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией «может быть охарактеризована как пандемия», сообщает РБК.

Он отметил, что за последние две недели число случаев заражения за пределами Китая увеличилось в 13 раз, а количество стран, в которых зафиксировали вспышку, утроилось. Тедрос уточнил, что к настоящему моменту в мире более 118 тыс. зараженных.



Распространение коронавируса на онлайн-карте и данные о том, сколько человек умерло от коронавируса: maps.arcgis.com

В ВОЗ уточнили, что описание ситуации как пандемии не меняет как оценки угрозы вируса, так и способов борьбы с заболеванием.

Цена на нефти марки Brent снижалась на 4%, до 35,73 доллара за баррель на фоне эскадлации Эр-Риядом ценовой войны и опасений из-за распространения коронавируса. В четверг нефтяные котировку упали до 34,09 долларов за баррель Brent.

При этом рубль в среду демонстрировал большую часть дня устойчивость на фоне падения нефти.

Так, к 15.35 мск курс доллара рос на 13 копеек — до 71,53 руб., курс евро — на 62 копейки, до 81,12 рубля.

Таким образом, рубль практически не реагировал на падение нефтяных котировок, отыгрывая лишь динамику доллара к евро.

Как объясняют аналитики, совместными усилиями финансовых властей (как в виде денежных, так и словесных интервенций) рубль удавалось удерживать от дальнейшего падения.

Однако к вечеру давление на рубль усилилось и он перешел к падению.

Курс доллара в четверг будет формироваться в диапазоне 71,5-74 рубля, оценил Антон Покатович из компании "БКС премьер". По его словам, весьма болезненными для рубля может стать понижение рынка нефти к отметкам 30 долларов, в случае если инвесторы получат еще больше поводов для того, чтобы ожидать начала ценовых войн на нефтяном рынке в апреле.

Аналогичное воздействие в виде масштабного давления на рублевую валюту будет оказывать и бегство инвесторов из риска, в случае начала масштабного исхода иностранных инвесторов из российских долговых бумаг", — добавил эксперт.