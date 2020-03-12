Цены на нефть снизили три страны ОПЕК+

Ирак и Кувейт вслед за Саудовской Аравией снизили цены на нефть, передает ТАСС, ссылаясь на сообщение агентства Bloomberg.

Уточняется, что Ирак снизил стоимость барреля нефти на $5, для азиатских покупателей нефти у Кувейта сырье обойдется на $6 дешевле.



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Обе страны, являются ведущими производителями ОПЕК, последовали примеру Саудовской Аравии, которая накануне снизила стоимость апрельских фьючерсов, для своих покупателей.

Агентство сообщает, что иракская государственная компания State Oil Marketing Organization намерена в следующем месяце увеличить объем экспорта. Понизила стоимость поставок сырья в страны Восточной и Юго-Восточной Азии и компания Саудовской Аравии Saudi Aramco.

Как сообщили источники близкие к руководству ОПЕК, на данный шаг Эр-Рияд вынужден был пойти после провала 6 марта переговоров о дополнительном сокращении добычи нефти странами ОПЕК+. Тогда министры стран, входящих в объединение, не смогли договориться о дальнейших параметрах сделки по сокращению добычи нефти. Договор действует до 1 апреля текущего года.

Саудовская Аравия предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года, что не устроило Россию, которая вышла из соглашения.