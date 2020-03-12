От госзакупок для школ отодвинут иностранцев

Как стало известно «Эксперту», Минпромторг прорабатывает возможность введения правила «третий лишний» при закупках образовательного оборудования и средств обучения. Оно подразумевает невозможность приобретения за бюджетный счет для образовательных учреждений товаров и услуг у иностранных компаний, если на конкурсе с предложением выступают не менее двух российских производителей аналогичной продукции.

Мера актуальная, поскольку в России относительно недавно сформировался рынок производителей оборудования и средств обучения, при этом в детсадах, школах и вузах полно более дорогих и зачастую менее качественных или вовсе неисправных импортных аналогов. Но правило «третий лишний» решит лишь часть проблем молодого рынка, для которого характерны коррупционность, отсутствие заслона контрафакту, а главное – внятного перечня необходимого и допустимого для образовательных учреждений оборудования. Все это ставит под угрозу качество самого обучения, на которое по профильному нацпроекту выделено беспрецедентное финансирование почти в 785 млрд рублей.

Чтобы бюджетные средства шли не во вред, а на пользу образовательному процессу, активные участники рынка создали в октябре «Союз поставщиков образовательных учреждений» и добиваются от правительства статуса саморегулируемой организации, которая послужит фильтром от недобросовестных и коррумпированных игроков рынка.

Интегрируй это

Главная цель национального проекта «Образование» на 2019-2024 годы — войти в десятку стран по качеству образования. Согласно индексу ООН (Education Index), в 2018 году Россия по уровню образования занимала лишь 32 место после куда более бедных Грузии, Белоруссии и Греции. Хотя когда-то советская система обучения признавалась самой лучшей в мире.

Качество образовательного процесса неразрывно связано с обеспечением его базовой инфраструктурой, образовательным оборудованием и приборами, функциональными дидактическими материалами, которые в советское время разрабатывали специальные методические институты в соответствии с программами обучения. Отдельные учреждения (вроде «Роснаучприбор») разрабатывали виды и модели оборудования, еще ряд специальных предприятий выпускали дидактические материалы.

В девяностые годы вся стройная система материально-технического обеспечения образовательных учреждений сломалась, и наступил период хаоса, когда в учебные заведения покупали кто что хотел или мог. Немногие появившиеся профильные научно-производственные компании изготавливали для детсадов, школ, сузов и вузов необходимое оборудование и средства обучения, но в мизерном объеме ввиду хронического недофинансирования их заказчиков.

«Ситуация изменилась резко в 2006 году, когда по первому нацпроекту «Образование» были впервые выделены внушительные средства, — вспоминает руководитель одного из первых профильных производителей оборудования для учебных заведений генеральный директор ООО «Научные развлечения» Олег Поваляев. — Нам впервые удалось кратно нарастить объемы. Например, наши лабораторные комплекты для кабинетов физики и химии стали заказывать уже не десятками, а тысячами». Тогда российским научным и производственным компаниям удалось нарастить обороты и вложить средства в новые разработки.

Многим это позволило им нарастить компетенции и наладить выпуск сложных приборов или оборудования ниже по цене и выше по качеству и функциональности импортных аналогов. Наряду с производственными компаниями на ниве госзаказа появились и крупные компании-интеграторы, такие как «Просвещение регион», «Иланит», «Светоч», «Школьная лига» и прочие помельче, числом свыше пятидесяти. Не являясь производителями (их только профильных около 200), они изменили конфигурацию рынка, который в прошлом году достиг, по данным Минпромторга, почти триллиона рублей.

Интеграторы в отличие от производителей имеют финансовую возможность выигрывать крупные лоты со множеством наименований продукции стоимостью под миллиард и более рублей (необходимы залог, издержки на подготовку документов, авансы производителям и прочее), что они сейчас и делают. Крупнейшие интеграторы уже контролируют свыше 50% федеральных государственных закупок на образование, а в регионах до 90% и выше. «Интеграторы – необходимое звено в цепочке поставок, потому что лоты на оснащение, например, новой школы, составляют свыше 6000 позиций. Собрать все воедино, увязать и смонтировать отдельно взятый производитель не сможет, — говорит Олег Поваляев. — Да, интеграторы получают наибольшую маржу ввиду своих объемов, но и постоянным производителям за редкими исключениями предлагают довольно сносные ценовые условия».

Школа ненужных вещей

Другое дело, что вклиниться в число поставщиков к крупному интегратору бывает проблематично, поскольку они субъективны в выборе исполнителей заказа. Кроме того, именно интеграторов чаще всего подозревают в сговоре с коррупционными чиновниками, с подачи которых в учебные заведения порой покупают дорогое или вовсе ненужное оборудование.

Нередко интеграторам и чиновникам от образования удобнее работать с иностранными производителями, даже если их продукция дороже российских аналогов. «Крупные иностранные компании научились находить “подход” к нашим чиновникам, к тому же они могут быстрее поставить очень большие объемы, а нашим предприятиям, как правило, надо наращивать производство под крупный заказ, брать кредиты. — рассказывает генеральный директор ЗАО “Дидактические системы” Владимир Федотов. — Но, если интеграторы будут выдавливать наши компании из цепочки, последние и не смогут нарастить обороты».

Раньше российские производители могли напрямую работать со школами, вузами и сузами, директора и учителя из которых приходили на профессиональные выставки и наряду с импортным образовательным оборудованием изучали отечественные новинки, после чего уже осмысленно заказывали ту или иную учебную продукцию. С 2010-х годов во многих регионах для повышения прозрачности госзакупок их стали делать централизованно, передав полномочия с уровня директоров учебных заведений на уровень чиновников управлений и министерств образований. Например, в Московской области в новом году полностью перейдут на централизованную систему.

«Учителя и школьные директора утратили право выбора и перестали даже ходить на выставки. А отечественные производители лишились в их лице немногочисленных мелких, но постоянных заказчиков, - продолжает Владимир Федотов. — Тогда и началось засилье импорта в больших объемах. Например, наше уникальное тренажерное сварочное оборудование для сузов (без открытого огня, разработали для учебного центра «Северстали») в 30 раз эффективнее и в пять раз дешевле, чем у компании Festo, у которой в итоге недавно для Московской области закупили сварочное оборудование для профессиональных колледжей».

Компания «Научные развлечения» недавно проиграла конкурс в Краснодарском крае американской фирме Мернье на поставку в школы электронных термометров на сотни миллионов рублей. «Их датчики выбрали, потому что они работают на блютуз-соединении, но проблема в том, что пока весь класс настроит одновременно блютуз, урок пройдет. Поэтому, скорей всего, такие термометры будут лежать без дела, — говорит Олег Поваляев. – Подобных примеров закупки ненужного оборудования много, самый известный — импортные интерактивные доски, которыми снабжают школы и вузы по всей стране по нацпроекту. Сейчас по Москве лишь 10-20% таких досок используется, поскольку либо учителя не в ладах с техникой, либо не поставлено программное обеспечение, нет сервиса — причин много». По его словам, в Москве даже появилась фирма, наладившая выпуск обычных учебных досок с особым приспособлением, позволяющим вешать их поверх неработающих интерактивных. (Когда инспекторы приходят с проверкой, обычные меловые доски снимают, демонстрируя «успешную цифровизацию» школы).

К слову, из 785 млрд рублей по нацпроекту «Образование» почти 300 млрд будет направлено на проект «Современная школа», предполагающий закупку цифрового оборудования и передовых средств обучения. Если механизм «третий лишний» для рынка оборудования и средств обучения введут в следующем году, то у российских производителей будет больше шансов попадать в пул поставщиков крупных интеграторов. Тем более, что с прошлого года все больше закупок для сферы образования стали вновь передавать на уровень директоров школ (или районных управлений образования), что расширит и возможности сбыта для небольших российских предприятий.

«Это, видимо, результат более активной борьбы с коррупцией, которая активизировалась в прошлом году с выделением средств по нацпроекту. — считает говорит Олег Поваляев. — Мы стали встречать все больше чиновников, которые боятся даже прикасаться к бюджетным деньгам. Но возникает другая проблема – некомпетентность многих директоров школ, которые попросту не знают, что можно покупать, что нет».

СРО отфильтрует контрафакт

Как пояснили «Эксперту» в Минпромторге, к прорабатываемому сейчас проекту постановления о правиле «третий линий» будет приложен и обновленный, расширенный перечень попадающих под ограничение иностранных товаров, в том числе для системы образования. При этом подтверждением местного производства продукции является наличие сведений о ней в реестре российских промышленных товаров (государственная информационная система промышленности, ГИСП). Это позволит отсеять с рынка недобросовестных игроков, которых в последние годы развелось особенно много, и они стали осваивать до четверти государственных закупок для сферы образования.

«Это проворные мелкие компании, они внезапно выставляют на конкурс заявку на поставку оборудования, которое сами не производят (они вообще ничего не выпускают). Предлагая цену на 30-40% ниже, чем у других заявителей, они выигрывают конкурс, а потом находят-таки поставщиков, готовых от крайней нужды продать им такое оборудование ниже себестоимости. — говорит председатель «Национального союза поставщиков образовательных организаций» (НСПОО) Андрей Игнатенко. — От них страдали в основном небольшие производители, но теперь и крупные интеграторы начали проигрывать конкурсы таким проходимцам из-за демпинга».

Особенно это касается, например, производителей мебели, которым нельзя останавливать производство, поэтому они порой готовы поставлять те же парты и стулья по мизерным ценам.

Нередко недобросовестные участники рынка находят дешевое оборудование за границей. «Мы как-то посмотрели переписку одного из таких победителей конкурса с одним из китайских производителей лабораторного оборудования. — рассказывает Андрей Игнатенко. — От них российский заказчик требовал крайне низкой цены, которой сами китайцы удивились. Они в итоге сделали им за три копейки приборы, но корпус их был из очень дешевого токсичного пластика. Поскольку на таможне токсикологической экспертизы не проводят, в школы в итоге были поставлены тысячи комплектов оборудования, источающего фенол».

Аналогичным образом российские школы несколько лет назад были снабжены скандально известными географическими картами китайского производства, на которых территория за Уралом обозначена как часть Поднебесной.

Некоторые недобросовестные игроки пошли еще дальше и начали подделывать уникальное и патентованное оборудование российских производителей. По словам Олега Поваляева, недавно в подмосковных Мытищах в школы были поставлены измерительные датчики, внешне похожие на уникальную разработку его компании, но с совершенно с иной «начинкой» и неработающие.

Чтобы минимизировать такие риски, созданный в октябре прошлого года НСПОО начал добиваться получения статуса саморегулируемой организации (СРО). Это добровольные профессиональные объединения на специфичных рынках (строительство, нотариат, оценочная деятельность и другие) с закрепленными за ними законом функциями внутреннего профессионального и этического контроля своих членов.

«Мы ведем об этом диалог с Министерством просвещения и находим понимание. — говорит сопредседатель НСПОО и издатель журнала «Артиндустрия» Ирина Егорова. — СРО позволит отфильтровать с рынка некомпетентных и недобросовестных игроков, которые, не будучи ее членами, не смогут участвовать в госзакупках для целей образования».

Другая задача нового объединения: добиться участия производителей образовательного оборудования и ученых-методистов в формировании перечня средств обучения, который сейчас обновляют. Он существует как ориентир того, что рекомендуется покупать в школы, но многие чиновники и директора считают его обязательным и боятся отступать от указанных в перечне видов оборудования и средств обучения.

«При этом перечень с одной стороны далеко не полный, с другой, в нем много лишнего. Главное, что он оторван от образовательных программ, то есть часть указанного там оборудования ничему не учит и даже может навредить. — говорит Андрей Игнатенко. — Или школы покупают оборудование, которое в перечне есть, а вот расходные материалы – нет, потому что из перечня их зачем-то вычеркнули. В итоге опыты по физике не проводятся в тех школах, директора которых не хотят или опасаются сами связываться с покупкой реагентов или прочих расходных материалов».

Как следствие, в школах, сузах и вузах полно дорогих принтеров без бумаги, учебных рентгенов без пленки или компьютеров без программного обеспечения. В НСПОО насчитали несколько десятков примеров очень странных позиций перечня образовательного оборудования. Например, с одной стороны, в нем есть жесткие спецификации для стула в школьную столовую. Он должен быть «складным и мягким», хотя по СанПиНу это запрещено (мягкая обшивка – накопитель бактерий, а складной механизм травмоопасен). С другой стороны, не детализированы такие позиции как «географический комплект» или «набор геологического оборудования» (могут содержать десятки и сотни наименований в зависимости от содержания образовательной программы). В итоге ни чиновники, ни сами учителя (когда их спрашивают) толком не знают, что можно покупать в составе этих комплектов, а что к той же геологии никак не относится, хотя и предлагается на конкурсе.

Правило «третий лишний» и возможное создание СРО решат лишь часть проблем молодого рынка оборудования и средств обучения, который переживает все известные болезни роста — от здоровой и не очень консолидации до контрафакта и отсутствия внятного регулирования. Если инициатива самих участников рынка будет поддержана и реализована правительством, то у отечественных производителей появится шанс на прозрачные правила игры и соответственно, на развитие бизнеса. Если же с ними затягивать, то большинство средств по нацпроекту может осесть у иностранных компаний, спекулянтов и прочих проходимцев.