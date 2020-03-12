Погода: Россию продует ветрами

Погода в Москве



В Москве и Подмосковье до субботы будет сохраняться «желтый» уровень опасности из-за ветра, сообщает Гидрометцентр России. В сообщении говориться, что «погода потенциально опасна. Ветер. Период предупреждения - до 3:00 14 марта».



Жителей Москвы просят не парковать машины под деревьями и неустойчивыми конструкциями, а также одеваться по погоде.



До конца текущей недели в столичном регионе ожидает переменчивая погода, временами будет идти мокрый снег, но дневные температуры сохранятся в диапазоне 5-7 градусов тепла, что является выше климатической нормы. В воскресенье 15 марта атмосферное давление существенно пониженное, местами небольшие кратковременные дожди и ветер, иногда с порывами до 17 м/с.



Погода в Санкт-Петербурге

Дождливо, ветрено и без солнца будет до конца недели в Санкт-Петербурге, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Он добавил, что в регионе будет продолжать хозяйничать циклонический вихрь, который принес в Северную столицу ветры и дожди, а поступление теплого воздуха к берегам Невы, наоборот, сократил.

Однако температура воздуха в городе будет оставаться выше климатической нормы - +4-+6 градусов, в области до +7 градусов. Порывы ветра ожидаются серьезные, местами будут до 18 метров в секунду. Атмосферное давление будет пониженным.



Погода в Крыму

Жителей Крымского полуострова ожидает похолодание, несвойственное для данного времени года, передает Крыминфо, ссылаясь на «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Так в Симферополе сохранится переменная облачность с переменными осадками. Ветра будут юго-западный, порывы будут достигать 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха днем сохраниться на невысоких для марта показателях в районе +14…+16°, ночью и вовсе будет холодней +10 градусов. Ночью и утром до конца недели слабый дождь; днем без осадков. В Керчи также ожидаются кратковременные дожди с порывами юго-западного ветра до 14 м/с.Температура воздуха +13…+15°. Теплее всего будет на Южном берегу Крыма, где воздух прогреется до +18°, днем без осадков.



Погода в Екатеринбурге

Настоящий температурный рекорд будет установлен до конца недели в Екатеринбурге, где воздух к выходным прогреется до +10°.

Для Урала, по сообщению местных метеорологических служб, такая температура воздуха напоминает скорее майскую, если не июньскую. 12 марта был побит рекорд 2016 года, когда в городе было +7,2 °С. Теплая погода будет сопровождаться порывами западного ветра до 7 метров в секунду, осадков не ожидается.