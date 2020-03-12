Вход/Регистрация Подписка

Погода: Россию продует ветрами

Москва, 12.03.2020
  • Погода: Россию продует ветрами

Из открытых источников

Погода в Москве

В Москве и Подмосковье до субботы будет сохраняться «желтый» уровень опасности из-за ветра, сообщает Гидрометцентр России. В сообщении говориться, что «погода потенциально опасна. Ветер. Период предупреждения - до 3:00 14 марта».

Жителей Москвы просят не парковать машины под деревьями и неустойчивыми конструкциями, а также одеваться по погоде.

До конца текущей недели в столичном регионе ожидает  переменчивая погода, временами будет идти мокрый снег, но дневные температуры сохранятся в диапазоне 5-7 градусов тепла, что является выше климатической нормы. В воскресенье 15 марта атмосферное давление существенно пониженное, местами небольшие кратковременные дожди и ветер, иногда с порывами до 17 м/с.

Погода в Санкт-Петербурге

Дождливо, ветрено и без солнца будет до конца недели в Санкт-Петербурге, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Он добавил, что в регионе будет продолжать хозяйничать циклонический вихрь, который принес в Северную столицу ветры и дожди, а поступление теплого воздуха к берегам Невы, наоборот, сократил.

Однако температура воздуха в городе будет оставаться выше климатической нормы - +4-+6 градусов, в области до +7 градусов. Порывы ветра ожидаются серьезные, местами будут до 18 метров в секунду. Атмосферное давление будет пониженным.

Погода в Крыму

Жителей Крымского полуострова ожидает похолодание, несвойственное для данного времени года, передает Крыминфо, ссылаясь на «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Так в Симферополе сохранится переменная облачность с переменными осадками. Ветра будут юго-западный, порывы будут достигать 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха днем сохраниться на невысоких для марта показателях в районе +14…+16°, ночью и вовсе будет холодней +10 градусов. Ночью и утром до конца недели слабый дождь; днем без осадков. В Керчи также ожидаются кратковременные дожди с порывами юго-западного ветра до 14 м/с.Температура воздуха +13…+15°. Теплее всего будет на Южном берегу Крыма, где воздух прогреется до +18°, днем без осадков.

Погода в Екатеринбурге

Настоящий температурный рекорд будет установлен до конца недели в Екатеринбурге, где воздух к выходным прогреется до +10°.

Для Урала, по сообщению местных метеорологических служб, такая температура воздуха напоминает скорее майскую, если не июньскую. 12 марта был побит рекорд 2016 года, когда в городе было +7,2 °С. Теплая погода будет сопровождаться порывами западного ветра до 7 метров в секунду, осадков не ожидается.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

    «Два с половиной миллиарда бюджетных денег на катание ржавых бочек и веселых студентов»

    Российский биоокеанолог, академик РАН, заместитель директора Института океанологии имени П. П. Ширшова Михаил Флинт — о том, почему арктический регион является зоной повышенного риска и требует пристального внимания российских ученых

    «Эксперт Северо-Запад» начал прием заявок на премию «Эксперт года-2020» 18+

    Станьте экспертом года в одной из 20 отраслевых номинаций. Подайте заявку на бизнес-проект, общественную или культурную инициативу — и получите признание делового сообщества. Совет премии по доброй традиции возглавил Михаил Пиотровский

    «Норникель» заглядывает в будущее

    Во всем мире набирает обороты кампания по вторичной переработке использованных аккумуляторных батарей. В не самой отдаленной перспективе проблема утилизации электромобильных аккумуляторов может стать довольно острой из-за роста популярности электрокаров

    РСХБ удвоил поддержку птицеводов-экспортеров

    В прошлом году Россельхозбанк выдал экспортерам мяса птицы около 56 млрд рублей, это более чем вдвое превышает показатели 2018 года

    «В гонке онлайн-банков мы догнали лидеров»

    Председатель совета директоров СКБ-банка Александр Пумпянский — об оптимальной доле онлайн-операций, затратах на онлайн-банкинг и будущем цифрового банкинга
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Русское и советское
      Было ли советским советское время?
    2. Саудовские принцы поплатились за падение цен на нефть
      Очередной арест в Эр-Рияде на этой неделе вызвал переполох и мрачные прогнозы о том, что на фоне снижения цен на нефть в главной нефтедобывающей державе планеты может наступить период политической нестабильности.
    3. Саудовская Аравия начала агрессивную игру
      После обвала на 30% стоимость «черного золота» начала постепенно восстанавливать позиции, но вновь качнулась вниз днем в среду под влиянием новостей из Саудовской Аравии, которая прибегает к агрессивной стратегии в стремлении вернуть Россию за стол переговоров
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2020 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама