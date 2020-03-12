Вход/Регистрация Подписка

Неожиданный поворот в нефтяной войне: в США приготовили неприятный сюрприз Эр-Рияду

Москва, 12.03.2020
#Нефть
#Экономика
  • Неожиданный поворот в нефтяной войне: в США приготовили неприятный сюрприз Эр-Рияду

AP/TASS

Похоже, американские «сланцевики», против которых тоже направлена ценовая война, развязанная Саудовской Аравией в минувшие выходные, в отличие от предыдущей атаки саудитов, которую они предприняли несколько лет назад, не намерены сидеть, сложа руки. Миллиардер Харольд Хамм, вложивший в сланцевые углеводороды очень большие деньги, намерен отправить в Министерство торговли иск с обвинением Саудовской Аравии (КСА) в незаконном демпинге нефти на мировых рынках. Напомним, Эр-Рияд, кроме резкого увеличения добычи нефти, объявил о снижении цены барреля на 6-7 долларов для европейских и азиатских покупателей. Его поддержали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Ирак и Кувейт, тоже объявившие о резком росте добычи и снижении цен.

Эти шаги направлены не только против России, отказавшейся от предложенного саудитами продолжения сделки ОПЕК+ с дальнейшим снижением добычи на полтора миллиона баррелей в сутки, но и против американских «сланцевиков». «Сланцевики» во время действия сделки ОПЕК+ существенно увеличили свою долю на мировых рынках.

Основатель Continental Resources Inc. Хамм сообщил в интервью Bloomberg TV, что намерен начать вместе с Альянсом производителей энергоресурсов США (DEPA) расследование противоправных действий КСА. Закон дает Минторговли США 20 дней на то, чтобы принять или отклонить иск, и еще 60 дней на вынесение решения в случае его принятия.

«Саудовская Аравия намерена в буквальном смысле этого слова залить рынок сырой нефтью,- сказал Харольд Хамм.- Закон делать это запрещает».

Хамм, который является неформальным советником Дональда Трампа по энергетическим вопросам, подчеркнул, что не советовался с президентом по этому вопросу. Миллиардер не случайно заговорил об этом, потому что благожелательное президента Трампа к Эр-Рияду и, главным образом, к наследному принцу КСА Мохаммеду, хорошо известно. Он, к примеру, наложил вето на санкции против Эр-Рияда, которые хотел принять Конгресс после убийства диссидента Хашоги, выполненного по приказу кронпринца.

«Если они (Министерство торговли), как мы полагаем, признают их (Саудовскую Аравию) виновными в демпинге,- подчеркнул Хамм,- можно будет ввести пошлины на все саудовские товары и сырье в США. Это будет хорошая радикальная мера и ее следует выполнить».

Сланцевый сектор США в панике от нефтяной войны, которая началась между КСА и Россией и которая обвалила цену на нефть до 30 долларов за баррель. При такой цене лишь пять сланцевых компаний могут работать без убытков. Остальным придется сворачивать производство или закрываться. Все это нанесет большой вред американской энергетике, утверждает Харольд Хамм.

Цены на нефть онлайн смотрите на этих графиках: www.moex.com/ru/derivatives/commodity/oil/

Президент Трамп, для которого энергетика находится в числе приоритетных вопросов экономической политики, обещает помочь «сланцевикам». Правительство будет покупать у них нефть для стратегического запаса, снизит налоги с энергоресурсов, добываемых на федеральных землях; и выдавать кредиты с низкими ставками. Однако каждый такой шаг, утверждает Bloomberg, будет встречен в штыки в Конгрессе. Причем, не только демократами, но и республиканцами.

«Мы не просим подачек,- подчеркнул Харольд Хамм.- Мы требуем справедливости. Эти люди (саудиты) пользуются пандемией, этим коронавирусом, чтобы убрать нас с рынка. Сейчас происходит именно это!»

Министерство энергетики США уже осудило Саудовскую Аравию и Россию за ценовую войну.

«Попытки государственных структур (КСА) манипулировать и потрясти нефтяные рынки усиливают важность роли Соединенных Штатов, как надежного поставщика энергоресурсов партнерам и союзникам по всему земному шару»,- говорит в заявлении энергетического ведомства.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

    «Два с половиной миллиарда бюджетных денег на катание ржавых бочек и веселых студентов»

    Российский биоокеанолог, академик РАН, заместитель директора Института океанологии имени П. П. Ширшова Михаил Флинт — о том, почему арктический регион является зоной повышенного риска и требует пристального внимания российских ученых

    «Эксперт Северо-Запад» начал прием заявок на премию «Эксперт года-2020» 18+

    Станьте экспертом года в одной из 20 отраслевых номинаций. Подайте заявку на бизнес-проект, общественную или культурную инициативу — и получите признание делового сообщества. Совет премии по доброй традиции возглавил Михаил Пиотровский

    «Норникель» заглядывает в будущее

    Во всем мире набирает обороты кампания по вторичной переработке использованных аккумуляторных батарей. В не самой отдаленной перспективе проблема утилизации электромобильных аккумуляторов может стать довольно острой из-за роста популярности электрокаров

    РСХБ удвоил поддержку птицеводов-экспортеров

    В прошлом году Россельхозбанк выдал экспортерам мяса птицы около 56 млрд рублей, это более чем вдвое превышает показатели 2018 года

    «В гонке онлайн-банков мы догнали лидеров»

    Председатель совета директоров СКБ-банка Александр Пумпянский — об оптимальной доле онлайн-операций, затратах на онлайн-банкинг и будущем цифрового банкинга
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Русское и советское
      Было ли советским советское время?
    2. Саудовские принцы поплатились за падение цен на нефть
      Очередной арест в Эр-Рияде на этой неделе вызвал переполох и мрачные прогнозы о том, что на фоне снижения цен на нефть в главной нефтедобывающей державе планеты может наступить период политической нестабильности.
    3. Саудовская Аравия начала агрессивную игру
      После обвала на 30% стоимость «черного золота» начала постепенно восстанавливать позиции, но вновь качнулась вниз днем в среду под влиянием новостей из Саудовской Аравии, которая прибегает к агрессивной стратегии в стремлении вернуть Россию за стол переговоров
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2020 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама