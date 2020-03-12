Неожиданный поворот в нефтяной войне: в США приготовили неприятный сюрприз Эр-Рияду

Похоже, американские «сланцевики», против которых тоже направлена ценовая война, развязанная Саудовской Аравией в минувшие выходные, в отличие от предыдущей атаки саудитов, которую они предприняли несколько лет назад, не намерены сидеть, сложа руки. Миллиардер Харольд Хамм, вложивший в сланцевые углеводороды очень большие деньги, намерен отправить в Министерство торговли иск с обвинением Саудовской Аравии (КСА) в незаконном демпинге нефти на мировых рынках. Напомним, Эр-Рияд, кроме резкого увеличения добычи нефти, объявил о снижении цены барреля на 6-7 долларов для европейских и азиатских покупателей. Его поддержали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Ирак и Кувейт, тоже объявившие о резком росте добычи и снижении цен.

Эти шаги направлены не только против России, отказавшейся от предложенного саудитами продолжения сделки ОПЕК+ с дальнейшим снижением добычи на полтора миллиона баррелей в сутки, но и против американских «сланцевиков». «Сланцевики» во время действия сделки ОПЕК+ существенно увеличили свою долю на мировых рынках.

Основатель Continental Resources Inc. Хамм сообщил в интервью Bloomberg TV, что намерен начать вместе с Альянсом производителей энергоресурсов США (DEPA) расследование противоправных действий КСА. Закон дает Минторговли США 20 дней на то, чтобы принять или отклонить иск, и еще 60 дней на вынесение решения в случае его принятия.

«Саудовская Аравия намерена в буквальном смысле этого слова залить рынок сырой нефтью,- сказал Харольд Хамм.- Закон делать это запрещает».

Хамм, который является неформальным советником Дональда Трампа по энергетическим вопросам, подчеркнул, что не советовался с президентом по этому вопросу. Миллиардер не случайно заговорил об этом, потому что благожелательное президента Трампа к Эр-Рияду и, главным образом, к наследному принцу КСА Мохаммеду, хорошо известно. Он, к примеру, наложил вето на санкции против Эр-Рияда, которые хотел принять Конгресс после убийства диссидента Хашоги, выполненного по приказу кронпринца.

«Если они (Министерство торговли), как мы полагаем, признают их (Саудовскую Аравию) виновными в демпинге,- подчеркнул Хамм,- можно будет ввести пошлины на все саудовские товары и сырье в США. Это будет хорошая радикальная мера и ее следует выполнить».

Сланцевый сектор США в панике от нефтяной войны, которая началась между КСА и Россией и которая обвалила цену на нефть до 30 долларов за баррель. При такой цене лишь пять сланцевых компаний могут работать без убытков. Остальным придется сворачивать производство или закрываться. Все это нанесет большой вред американской энергетике, утверждает Харольд Хамм.



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Президент Трамп, для которого энергетика находится в числе приоритетных вопросов экономической политики, обещает помочь «сланцевикам». Правительство будет покупать у них нефть для стратегического запаса, снизит налоги с энергоресурсов, добываемых на федеральных землях; и выдавать кредиты с низкими ставками. Однако каждый такой шаг, утверждает Bloomberg, будет встречен в штыки в Конгрессе. Причем, не только демократами, но и республиканцами.

«Мы не просим подачек,- подчеркнул Харольд Хамм.- Мы требуем справедливости. Эти люди (саудиты) пользуются пандемией, этим коронавирусом, чтобы убрать нас с рынка. Сейчас происходит именно это!»

Министерство энергетики США уже осудило Саудовскую Аравию и Россию за ценовую войну.

«Попытки государственных структур (КСА) манипулировать и потрясти нефтяные рынки усиливают важность роли Соединенных Штатов, как надежного поставщика энергоресурсов партнерам и союзникам по всему земному шару»,- говорит в заявлении энергетического ведомства.