Прибалтика напомнила Западу о «российской угрозе»

Запад может отклониться от своего курса, что подогреет «агрессию» России, цитирует Sputnik президента Литвы Гитанас Науседа.

Он подчеркнул, что Россия продолжает оставаться главной угрозой для альянса, поскольку стремиться перестроить устоявшийся мировой порядок. Если НАТО включит вопрос Россию в часть общего геополитического пространства, то это станет глобальной ошибкой.

Науседа напомнил о событиях 2014 года, назвав присоединение Крыма «самым горьким доказательством». Глава Литвы считает, что Запад должен требовать от Кремля постоянного отчета о действиях.

Комментируя высказывания Гитанаса Науседы, аналитик и журналист REGNUM Михаил Демурин заявил, что «у России нет и не может быть «общего геополитического пространства» с НАТО», а литовскому президенту стоит выразить благодарность за вклад в воспитание патриотического духа граждан России.

«Наши ценности тоже различны: мы разные цивилизации», - добавил эксперт. Он уверен, что от своих принципов отказываться нельзя, поскольку у страны есть печальный пример – действия тогдашнего руководства в 1980-е годы, когда «страна покатилась вниз, а Запад сумел в значительной мере подмять её под себя». Конечно, 2014 год стал для Запада большим разочарованием, добавил Демурин.