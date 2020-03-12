Рубль расчихался в сопли

Российская валюта 12 марта продолжает дешеветь на открытии торгов в отсутствии какого-либо позитива: впервые за долгое время курс рубля упал до 74,10 за доллар, сказал «Эксперт online» директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев. Если поводов для оптимизма не прибавится, то курс вполне может просесть до отметки в 75 за доллар, ожидает аналитик. Данный уровень является крайне важным с психологической точки зрения: во время предыдущих кризисных событий котировки доллара не смогли его удержать, довольно быстро вернувшись к отметке в 67 рублей за доллар, отметил он.

На 11.35 доллар на Московской бирже стоил уже 74.7 рубля. Накануне, 11 марта 2020 года курс доллара к рублю на Мосбирже вырос на 2,4% и достиг 73,13 руб. Курс евро вырос на 2,7% — до 82,4 руб. Это, безусловно, ниже, чем 75 рублей за доллар и 86 рублей за евро, зафиксированные 9 марта после развала сделки ОПЕК+, но ситуация в валютной секции лучше не становится.



Курс доллара онлайн смотрите на этом графике: www.moex.com/ru/markets/currency/

И если в начале вчерашних торгов рубль пытался подрастать, то вечером, после заявления ВОЗ, курс рубля обновил четырехлетний минимум. Торги завершились на уровне 72,90 (плюс 1,50 руб.), евро прибавил 1,67 руб. - 82,17 рубля. Кроме того, негатива добавила нефть, стоимость нефти марки Brent снижалась на 4%, до 35,73 доллара за баррель на фоне эскалации Эр-Риядом ценовой войны и опасений из-за распространения коронавируса. В четверг нефтяные котировки упали до 34,09 долларов за баррель Brent.

Все же, по мнению Арсения Дадашева, главная причина падения курса до отметок марта 2016 года — это снижение стоимости нефти также до четырехлетних минимумов, что достаточно красноречиво намекает о все еще сильной зависимости рубля от сырьевого рынка.

Таким образом, говорит аналитик, для дальнейшего движения вверх потребуется действительно серьезные причины, тогда как пока мы можем увидеть только небольшую коррекцию (на 20-30 копеек) на фоне фиксации прибыли инвесторами, заработавших на падении курса, а также конверсионных операций экспортеров, которые способны обменять часть выручки по привлекательному курсу для уплаты налогов. Тем не менее, рассчитывать на полноценный разворот нацвалюты стоит лишь после того как нефть сможет нащупать дно, так как проблемы у рубля начались именно с энергетической сферы.

Одновременно участники рынка продолжают внимательно следить за распространением коронавируса и ждут расширения стимулов со стороны центробанков. Сегодня днем совет управляющих ЕЦБ соберется, чтобы обсудить новый пакет стимулирующих мер: ожидается снижение процентной ставки еще на 10 базовых пунктов и расширение валютных инъекций.

Кроме того, отмечает Арсений Дадашев, должен выступить Дональд Трамп, чья администрация запретила въезд в страну из стран ЕС и в данный момент разрабатывает программу по поддержке экономики. Конкретики пока нет, но среди прочего может быть принято решение перенести «дедлайн» по уплате налогов, что, по расчетам американского казначейства, простимулирует бизнес почти на 200 млрд долларов. Если результаты встречи ЕЦБ и обещания Трампа смогут внушить оптимизм инвесторам, то давление на рисковые активы, в том числе рубль, значительно ослабнет.

В самом деле, признает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман, наметившееся было в среду восстановление рубля за счет мер ЦБ по увеличению предложения валюты полностью потерпело фиаско под давлением внешних обстоятельств. Рынки пугает то, что ВОЗ признало коронавирус пандемией, а США запретили въезд в страну из 26 стран. Нефть вновь под давлением и из-за данного обстоятельства, и из-за новой ценовой войны «всех против всех» без ограничений. Котировки Brent в четверг опять ушли ниже 34 доллара за баррель, хотя накануне уже приближались к 40 долларам.



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Поэтому неудивительно, говорит эксперт, что торги на Мосбирже открылись 12 марта броском доллара выше рубежа 74 руб., чего не было уже четыре года. Тренд ослабления рубля усилился, технически следующая вероятная цель движения – 75,4 руб. – оставшийся в памяти у многих новогодний пик 2016 года.

Эмоционально-панические факторы – против рисковых активов, нефти, рубля, констатирует Марк Гойхман. Их могло бы приостановить изменение новостного фона по поводу коронавируса, чего пока вряд ли стоит ожидать. За рубль способны выступить увеличение продаж валюты со стороны ЦБ, экспортеров, госбанков, а также общие меры мировых центробанков, правительств, МВФ по финансовой поддержке экономики и стимулированию производства и спроса. Однако пока данные мероприятия не приносят должного эффекта.