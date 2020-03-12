СМИ: Саудовская Аравия готова предложить Европе баснословно дешевую нефть

Саудовская Аравия планирует наладить в Европу поставки больших объемов нефти, гораздо дешевле российского сырья, пишет агентство Bloomberg.

Эр-Рияд пообещал поставлять нефть европейским нефтеперерабатывающим заводам, в три раза превышающую обычные объемы поставок сырья из королевства в Европу. СМИ сообщает, что нефтяные поставки и беспрецедентные скидки на них, делают рынок ЕС главной ареной борьбы за передел влияния в энергопоставках между Россией и Саудовской Аравией.

Агентство сообщает, что Эр-Рияд предложил европейским покупателям нефть марки Arab Light с поставками в Роттердам по цене примерно $25 за баррель нефти.



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Это является «огромным дисконтом по сравнению с ценой российской нефти Urals», говорится в материале. Источники агентства, знакомые с ситуацией, сообщили, что предложение на повышенные лимиты нефти от Saudi Aramco получили такие европейские НПЗ, как Royal Dutch Shell, BP, Total, OMV, Repsol и Cepsa.

Уточняется, что предложенные объемы значительно превышают традиционные, а именно в зависимости от компании дополнительные поставки предлагаются в диапазоне от 25% до 200%. По словам источника, Aramco подтвердила увеличение объемов поставок европейским нефтяным компаниям.