США объявляют войну коронавирусу

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) наконец объявила эпидемию коронавируса Covid-19 пандемией, то есть эпидемией, охватившей всю планету. На данный момент инфицированные вирусом обнаружены в 109 странах. Следует иметь в виду, что болезнь распространяется очень быстро и что количество стран, охваченных пандемией, наверняка, будет стремительно расти.



Коронавирус онлайн: распростанение и количество умерших от коронавируса можно посмотреть на этой карте: maps.arcgis.com

Власти этих государств, конечно, борются с болезнью. Естественно, интересно посмотреть, как намерено бороться с коронавирусом Covid-19 правительство первой экономики планеты Соединенных Штатов.

«Мы применим всю мощь федерального правительства и частного сектора для защиты американцев,- заявил Дональд Трамп, обращаясь к нации в Овальном кабинете Белого дома.- Это будут самая агрессивная и всеохватывающая борьба с болезнью в современной истории».

Наиболее громко прозвучало объявление Дональдом Трампом о 30-дневном закрытии Америки для европейцев из 26 стран Шенгенской зоны. В «черный» список не входят Великобритания, Ирландия, Хорватия, Болгария, Румыния, Сербия, Босния и Герцеговина, Черногория, Албания, Косово, Северная Македония, Молдова, Беларусь и Украина.

Госдеп, тем временем, настоятельно советует американцам воздержаться от поездок за границу.

Особое внимание в своем выступлении президент Трамп уделил экономике. Для поддержки бизнеса он предложит временно отменить налог на зарплату. Однако эта сильнодействующая мера не нашла понимания у законодателей.

Президент Трамп также распорядился, чтобы Министерство финансов временно не брало налоги с больных коронавирусом.

Законодатели хотят ограничиться финансовой помощью конкретным компаниям, больше других страдающим от коронавируса. В первую очередь, это касается турсектора. В предложенном демократами законопроекте по борьбе с Covid-19, предлагается оказать финансовую и иную помощь авиалиниям, гостиничным компаниям, туроператорам и так далее.

Демократы предлагают ввести трехнедельные оплачиваемые больничные для инфицированных, страхование безработицы, помощь при покупке продуктов и многое другое. Особое внимание, уделяется тестам на Covid-19, которых в США, похоже, не хватает.

Программа борьбы с коронавирусом Демократической партии оценивается в 8,3 млрд долларов. Голосование по законопроекту пройдет в Палате представителей в четверг, 12 марта, перед тем, как конгрессмены уйдут на десятидневные каникулы.

Законопроект наверняка в нижней палате, где у демократов большинство, будет принят. Однако в сенате, где перевес у республиканцев, у него вполне могут возникнуть проблемы.

Между тем, медлить нельзя. На 12 марта в США от коронавируса скончался 31 человек. При этом до «дна» еще очень далеко, утверждают специалисты. Они также считают, что вакцина от Covid-19 появится не раньше чем через год.