США ввели санкции против «дочки» Роснефти

По сообщению американского Минфина, Вашингтон вводит санкции против еще одной швейцарской структуры «Роснефти» - TNK Trading International S.A. В релизе говориться, что управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США вводит санкции против «дочерней» компании «Роснефти», работающей «в нефтяном секторе венесуэльской экономики». Также в документе уточняется, что «дочке» «Роснефти» были переданы грузы венесуэльской нефти, которые направлялись Rosneft Trading С.А., против которой США ввели санкции в феврале текущего года.

«Роснефть» назвала новые санкционные меры «незаконными и необоснованными». Руководство компании заявляет, что деятельность компании носит на территории Венесуэлы исключительно коммерческий характер, не преследуя при этом политических целей.

Ранее сообщалось, что из-за угрозы новых санкций к продажи активов группы ГАЗ приступил Олег Дерипаска. Сообщается, что в случае вступления санкций в силу до конца марта, компания обанкротится. Аналитики уверены, что новые санкции против подконтрольной Дерипаске компании вызваны стремлением США убрать конкурентов своим Ford Transit с российского рынка легких коммерческих автомобилей, которыми являются в первую очередь «Газели».