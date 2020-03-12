Стюардесса рассказала, как спастись в случае аварийной посадки

Стюардесса крупной авиакомпании поделилась советом из предполетного инструктажа, который поможет в случае аварийной посадки и увеличит шансы на спасение, сообщает Express.

Совет состоит в том, чтобы постараться при посадке запомнить расположение аварийных выходов и отсчитать от ближайшего такого выхода количество рядов до своего посадочного места. По ее словам, об этом не говорят пассажирам перед взлетом. Данный совет особенно полезен, когда салон заполнен дымом или не работает освещение.

«Пересчитайте спинки кресел до ближайшего аварийного выхода», - рассказала стюардесса. Она пояснила, что в ситуации полной темноты, «знание того, сколько рядов нужно пройти, поможет в такой ситуации».

Ранее Express рассказал, что происходит в кабине самолета во время полета. В частности один из пилотов поделился информацией, что после взлета КВС внимательно наблюдает за набором воздушным судном нужной высоты, после чего начинается подготовка лайнера к благополучной посадке. Помощник командира в это время заполняет документацию, связанную с проверкой топлива, и получает информацию о погоде и другие данные из пункта назначения. После выполнения всех формальностей, оба летчика приступают к составлению плана постепенного снижения и посадки. Уточняется, что весь полет у летчиков очень много дел, даже в случае включенного автопилота.