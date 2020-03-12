В Италии прекращена почти вся торговля

В Италии введены новые меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, о чем объявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Уточняется, что из торговых организаций работают только магазины, продающие предметы первой необходимости, и аптеки.

«Мы понимаем, что нам нужно действовать постепенно, но сейчас настало время сделать еще один шаг вперед», - заявил Конте. Он добавил, что власти остаются гарантами всех основных услуг для населения, включая общественный транспорт.



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Итальянский премьер заявил, что не нужно «бежать и запасаться едой», поскольку закрываются только «бары, пабы и рестораны, парикмахерские, центры красоты». Однако доставка еды остается доступной.

Чиновник сообщил, что банки, почты, страховые и финансовые компании продолжат работать.

Также продолжат работать сектора, которые обеспечивают функционирование данных секторов. Также продолжат работу производственные предприятия с «соблюдением мер безопасности для своих сотрудников», сообщил Конте. Он добавил, что коронавирусная инфекция распространяется дальше по стране, что «не невероятно и значит, что нам придется спешить с принятием новых мер».

Эффект от принятых мер, добавил чиновник, можно будет увидеть «через пару недель».