В России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки выявлено шесть новых случаев выявления коронавирусной инфекции, сообщает РИА «Новости». Четверо заболевших проживают в Москве, по одному в Калининграде и Краснодарском крае, рассказали агентству в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. Уточняется, что все заболевшие в последние две недели посещали страны, неблагополучные по коронавирусу.

В штабе рассказали, что все больные коронавирусом «находятся в инфекционных боксах». Также сообщается, что заболевание подтверждено в установленном порядке, а все контактировавших с заболевшими установлены и находятся под наблюдением.

В общей сложности в РФ по данным на 12 марта подтверждены 34 случая заражения коронавирусной инфекцией, из которых 31 у граждан России, вернувшихся из-за рубежа, два — у граждан Китая, один — у гражданина Италии.

Напомним, о вспышке новой коронавирусной инфекции в Китае стало известно в январе. Власти КНР поставили ВОЗ в известность, что мегаполисе Ухань стремительно распространяется неизвестное ранее заболевание. В организации сначала признали вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба, а 11 марта ВОЗ объявил переход эпидемии коронавируса в пандемию. По последним данным, всего в мире заражено более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, 4625 умерли, свыше 68 тысяч пациентов выздоровели.