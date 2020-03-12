Замминистра рассказал, почему Россия вышла из ОПЕК+ именно сейчас

«Уйдут проекты с дорогой стоимостью по всему миру»

Как заявил агентству Reuters замминистра энергетики Павел Сорокин, министерству энергетики РФ было очевидно, что рано или поздно, но выйти из договоренностей с ОПЕК придется. При этом текущий шок от падения цен на нефть хоть и не является оптимальным сценарием, но он, скорее всего, ускорит оздоровление рынка, полагает чиновник.

В интервью Reuters замминистра рассказал, для чего принималось решение о присоединении в ОПЕК+ и почему Россия вышла из соглашения именно сейчас. По его словам, в период с 2014-го по 2016-й годы ряд стран начал наращивать добычу. Причина – продолжительный период стабильно высоких цен. На рынке создался профицит: по оценкам Минэнерго РФ, около 2%, из-за которого начался рост товарных запасов примерно на 400 млн барр.

«Это важный уровень, где начинается уничтожение предложения — цена, рынок стремятся к нему, чтобы протестировать, где предложение перестанет расти. Мы протестировали этот уровень в 2016 году – 27-28 долларов за баррель – там началось падение добычи. Ограничение добычи странами ОПЕК+ в тот момент дало рынку уверенность, что не будет безрассудного поведения на рынке, он не будет “заливаться”. Это остановило падение и последующее уничтожение части предложения», – отметил Павел Сорокин.

Затем, рассказал он, в течение трех лет рынок постепенно оздоравливался. Мы избежали провала добычи и возможного шокового роста цен. Но побочным эффектом стало то, что многие производители более дорогой нефти начали вкладывать деньги. Начиная с 2017 стал заметен приток инвестиций в сланцевые проекты — в Канаду, активизировалась добыча в Бразилии и в Мексиканском заливе. Появилась стабильность и ощущение того, что страны ОПЕК+ являются гарантами нижнего уровня цены. Но это абсолютно не так, уверен заместитель министра. Поэтому каждое последующее продление соглашения оказывалось, по его оценке, все менее эффективным.

Таким образом, перед группой ОПЕК+ должен был встать вопрос о возвращении части объема на рынок. Цена 65-70 долларов – это выше цены равновесия, и она неизбежно приводит к постепенному росту предложения со стороны прочих участников рынка. Страны соглашения ОПЕК+ добывают только 50% от всего объема в мире. Возникла дилемма: либо ОПЕК+ надо снова убирать объемы с рынка, либо — не убирать и переживать падение цен.

С середины февраля в мире бушует коронавирус, продолжил Павел Сорокин. Это вызвало сильные панические настроения в мировой экономике, которые в первую очередь ударили по мобильности, а спрос на транспорте – это один из основных источников спроса на нефть, до 60%. Никто пока не может оценить масштаб ущерба, который был нанесен спросу в Китае, но по разным оценкам, по итогам года спрос может упасть на 400 тыс. баррелей в сутки.

«Но бороться с ситуацией падающего спроса, когда дно неочевидно и неясно, где оно находится, мы не можем», — уверен замминистра. Так «очень легко оказаться в ситуации замкнутого круга».

«Мы не смотрим на сегодня или на завтра, мы смотрим вперед на десятилетия. Мы смотрим на тренды, это вопрос энергетического перехода, вопрос здоровой экономики. Если цена будет несправедливо высокой в условиях замедления – это дополнительная нагрузка на потребителя, поэтому более низкая цена в условиях коронавируса – это стимул для мировой экономики. Надо смотреть на все факторы», – констатировал Павел Сорокин.

Благодаря сделке Россия получила дополнительно 10 трлн рублей за три с небольшим года, сообщил он. Тем не менее, отказ от договоренностей в формате ОПЕК+ подкреплен расчетами, он не является эмоциональным, навязанным, а подкреплен прагматичным и обоснованным расчетом, заверил Павел Сорокин, отметив, что «коллеги из ОПЕК имели другую точку зрения и не согласны были обсуждать варианты сокращения ниже 1,5 млн баррелей в сутки по ряду причин, с которыми мы не совсем согласны». Впрочем, он уверен также, что ценовой борьбы с Саудовской Аравией нет.

Кроме того, Павел Сорокин выразил недоумение подсчетами Леонида Федуна из компании «Лукойл», оценившего потери Россией нефтяной выручки в размере 100-150 млн в день. «Я не знаю, какими он уровнями цены руководствовался, но очевидно, что, если цена падает на 1 доллар, то производители зарабатывают на 1 доллар за баррель меньше. Здесь вопрос не сиюминутной выгоды, а вопрос долгосрочной стратегии и максимизации стоимости запасов», – подчеркнул он.

«Мы конкурентоспособны, смотрим на рынок и понимаем, что такая ситуация приведет к оздоровлению рынка и к тому, что уйдут проекты с дорогой стоимостью по всему миру», – заключил он, добавив, что у Минэнерго есть рабочая группа с представителями всех нефтяных компаний, которая собирается раз в две недели и обсуждает состояние мировых рынков. Заседание этой группы пройдет как раз 12 марта.

«Инфодемия» не помешает нефти оправиться от шока

Теоретически у России еще есть время до начала апреля, чтобы вернуться к обсуждению сделки в рамках ОПЕК+, комментирует это заявление аналитик долгового рынка ИК «Иволга Капитал» Илья Григорьев. Если это произойдет, цены на нефть могут на короткое время подняться до 40-45 долларов за баррель, но затем все равно будут снижаться из-за сокращения спроса на рынке. При этом, судя по развитию ситуации, говорит он, Саудовская Аравия не видит необходимости проведения такой встречи в ближайшее время.

Поэтому, предполагает эксперт, после 1 апреля на мировой рынок поступит дополнительно свыше 7 млн баррелей нефти в сутки, причем по демпинговым ценам (за счет увеличения добычи в Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейте и Ираке). Он считает, что это способно обрушить котировки до 20-25 долларов за баррель.

Иного мнения придерживается аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. У правительства действительно не было эмоций в переговорах с ОПЕК+, полагает он, а был расчет. По его словам, этот расчет показывал, если упростить, что в текущих условиях в мировой экономике и в секторе нефтедобычи вред российской экономике будет нанесен в любом случае, но нужно этот вред минимизировать, выбрать из двух зол наиболее легкое.

При этом влияние ОПЕК на цену нефти, полагает аналитик, рынок склонен переоценивать, это влияние в основном осталось где-то в 70-х годах прошлого века. OПЕК и сама преувеличивает свое влияние, говорит он, контролируя всего около половины мировой добычи, и даже если и способствует росту цены, этот рост тут же побуждает независимых производителей нефти добывать больше.

Кроме того, независимая внешняя политика, которую старается проводить МИД, тоже дорогого стоит, отмечает аналитик, и жесткое отстаивание своих интересов в ОПЕК дает возможность позже снова сесть за стол переговоров и получить более выгодные условия. Замминистра неоднократно упоминает, обращает внимание Алексей Антонов, что, мол, ОПЕК не сброшена со счетов, мы просто не сошлись во мнениях, но готовы и дальше обсуждать совместные действия.

Это считает Алексей Антонов, действительно грамотная, дальновидная и умная дипломатия, есть даже некоторое чувство гордости за нее. По его мнению, «инфодемия» по коронавирусу принесет еще немало сюрпризов как для мировой, так и для российской экономики, поэтому никакие решения в марте 2020 не могут быть окончательными. Котировки Brent, вероятнее всего, в течение полугода оправятся от шока и вернутся к 40-45 долларам за баррель, а российский нефтеэкспорт сумеет нарастить объемы, прогнозирует он.