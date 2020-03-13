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Экономика высотки: как сделать многоэтажную застройку комфортной для горожан

Москва, 13.03.2020
Юлия Зубарик, основатель градостроительного бюро Master’s plan
#Hi-END
#Среда обитания
#Недвижимость
  • Экономика высотки: как сделать многоэтажную застройку комфортной для горожан

предоставлено пресс-службой

Процесс урбанизации активно идет во всем мире. По оценкам ООН, сегодня около 55% мирового населения живет в городах, а к 2050 году этот показатель вырастет до 68%, главным образом за счет перемещения сельского населения стран Азии и Африки. Уже через десять лет в мире будет 43 мегагорода с населением от 10 миллионов человек.

Люди переезжают жить в города в поисках больших возможностей – высоких доходов, лучшего образования, близости к объектам культуры и даже просто ради комфортной и «ленивой» жизни, когда не нужно думать об обслуживании дома или решения других бытовых вопросов.

Структура города, в отличие от сельской местности, состоит из многоэтажных домов, продукта индустриального домостроения. Это объясняется тем, что город не может быть территориально бесконечен – им просто будет невозможно управлять. К тому, в крупных городах земля дорогая, поэтому строить многоэтажное жилье экономически целесообразно.

Другое дело, что «вертикальный город» должен быть комфортным – раньше застройщики нередко об этом забывали, во многом ориентируясь на модернистскую модель города, популярную в 60-70-х годах. Тогда строились спальные районы, в которых не уделялось достаточно внимания созданию инфраструктуры и комфортной для жителей окружающей среды. Поисками идеальной модели, сочетающей экономику многоэтажности и комфорт жизни, градостроители занимаются уже не первый десяток лет.

Сегодня есть запрос на создание городских пространств, где одновременно существуют высотные доминанты и учитывается «человеческий» ландшафт. Важную роль здесь играет качество архитектуры, находящейся на уровне глаз. В плотной высотной застройке определенным образом застраиваются первые этажи – здесь размещаются инфраструктурные объекты с большими окнами-витринами, приглашающими зайти, вынесенными за пределы здания летними кафе и т.д. Такие проекты – пример того, что можно добиться комфортного городского пространства, не жертвуя экономикой.

Эти принципы заложены, в том числе, в проекты реновации жилых кварталов, которые сегодня реализуются в Москве. На месте разреженной планировки пятиэтажек появится более плотная и более высокая застройка, в которой «на уровне глаз» как раз будет создаваться «человеческий масштаб» – среда, комфортная для жителей и их общения. Сейчас сформировалась целая дисциплина архитектуры первых этажей, которая позволяет лучше воспринимать город, когда гуляешь по нему.  

Еще один формат, который встречается в Москве, это многоэтажная застройка, в которой первый и второй этажи делаются как таунхаусы. У таких квартир-домов, которые встроены непосредственно в высотный комплекс, есть свои отдельные входы.

Об «архитектурной смерти» многоэтажного домостроения говорить не приходится – высотный город вполне может быть комфортным и востребованным. Впрочем, в некоторых случаях возможно и снижение этажности застройки. В частности, в программе реновации перед началом работы с планировочными решениями архитекторы, безусловно, изучают район, но также и спрашивают мнения жителей, ведь им виднее, что нужно для комфортной жизни.

Помимо естественного роста городов, высотную застройку поддерживает нацпроект «Жилье и городская среда», предполагающий к 2024 году строительство 120 миллионов квадратных метров жилья в год. Более половины этого объема приходится на многоквартирное жилье, возводимое индустриальным способом. Некоторые эксперты полагают, что построенное жилье не будет востребовано у покупателей. Такие опасения обоснованы: если столичный регион в большинстве случаев справляется с продажами за счет безусловной востребованности жилья, то регионам приходится бороться за каждого покупателя при гораздо меньших финансовых возможностях. Не секрет, что маржинальность девелоперского бизнеса за пределами московского региона много ниже.

Как будет развиваться ситуация в ближайшее время, во многом зависит от позиции государства. Поддержать строительство и востребованность многоквартирного жилья в региональных городах могут разрабатываемые меры поддержки – возмещение расходов при строительстве инженерной инфраструктуры по федеральной программе «Стимул», кредиты на льготных условиях для региональных застройщиков, снижение ипотечной ставки, а также общая политика по развитию городов.

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