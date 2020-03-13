Эксперт: будущее мира «в руках» банковской системы Италии

Банковский сектор Италии, который значительно пострадал от эпидемии коронавируса, может стать очагом нового глобального финансового кризиса, пишет экономический обозреватель The Washington Post Дэвид Линч.

Эксперт уверен, что прекращение коммерческой деятельности из-за эпидемии коронавируса в Италии, экономика которой является восьмой в мире, не пройдет бесследно для рядовых граждан страны. Если простые итальянцы останутся без денег, то они не смогут обслуживать кредиты, добавляет Линч.



А в этом случае будущее мира зависит от выносливости итальянской банковской системы, которая длительное время была самой слабой в Европе, отметил экономист.

Помимо этого существует проблема настороженного отношения инвесторов к дорогостоящим антикризисным мерам итальянского правительства, пишет СМИ.



Распространение коронавируса в Италии можно увидеть на онлайн карте коронавируса: maps.arcgis.com

Специалисты опасаются обесценивания большей части банковских активов государственные облигации Италии, а также снижения резервов кредитных организаций, как результат может быть ограничена выдача кредитов гражданам.

В итоге это приведет к дальнейшему замедлению экономики, резюмирует аналитик.

Он напомнил, что банки Италии держат четверть государственного долга страны, который равен 2,4 триллиона долларов.

Из-за спада правительство Италии может не справиться с внезапным банковским кризисом, добавляет Линч.