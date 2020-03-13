Как зарабатывать на выращивании овощей

Мы продолжаем серию выпуска из города Астрахань, в этом выпуске познакомим вас с Исмагилем Муртазаевым, основателем тепличного хозяйства. На своей ферме Исмагиль выращивает экологически чистые овощи и зелень.

О хозяйстве:

Основано в 2016 году.

Годовой оборот — 3.5 млн рублей.

Маржинальность — 60%.

Число сотрудников — 3 человека.

Стартовый капитал — 1.5 млн рублей.

Свои предложения о сотрудничестве присылайте НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ ПРОЕКТА pilim.po.rossii@gmail.com

Подробную информацию о предложениях наших героев читайте в группах проекта «Пилим по России»:

Группа VK: https://vk.com/pilimporossii

Группа FB: https://www.facebook.com/pilim.po.rossii/

Instagram: https://www.instagram.com/grishin.pilit/

Плюсы для героев проекта:

поднять свою значимость и рассказать о себе на ресурсах самого влиятельного бизнес издания России

возможность получения прямого потребителя своей продукции через аудиторию проекта

возможность получения партнёров, как в части развития, тиражирования своего бизнеса, так и его развития путём взаимодействия с участниками, партнёрами и инициаторами проектаДля участия в проекте пишите на электронную почту pilim.po.rossii@gmail.com

Для участия в проекте пишите на электронную почту pilim.po.rossii@gmail.com