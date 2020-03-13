Как зарабатывать на выращивании овощей

Мы продолжаем серию выпуска из города Астрахань, в этом выпуске познакомим вас с Исмагилем Муртазаевым, основателем тепличного хозяйства. На своей ферме Исмагиль выращивает экологически чистые овощи и зелень.
О хозяйстве:
Основано в 2016 году.
Годовой оборот — 3.5 млн рублей.
Маржинальность — 60%.
Число сотрудников — 3 человека.
Стартовый капитал — 1.5 млн рублей.
Свои предложения о сотрудничестве присылайте НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ ПРОЕКТА pilim.po.rossii@gmail.com
Подробную информацию о предложениях наших героев читайте в группах проекта «Пилим по России»:
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