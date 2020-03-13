Коронавирус обнаружен у супруги премьера Канады

Как сообщает The Associated Press, супруга премьер-министра Канады Джастина Трюдо заболела коронавирусом.

У Софии Трюдо, вернувшейся 11 марта из Лондона, появились симптомы простуды, а наличие у нее коронавирусной инфекции подтвердилось после прохождения соответствующих тестов. У главы канадского правительства, который находится на карантине вместе с семьей с 12 марта, симптомов заболевания нет.

На сегодня в Канаде зафиксировано более 100 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Онлайн карта распространения коронавируса в Канаде, Италии и других странах мира здесь: maps.arcgis.com

Напомним, на утро 13 марта число инфицированных данным вирусом в мире достигло 131 621 человека. Наиболее неблагоприятные в плане распространения коронавируса признаны Италия, Испания, Южная Корея и Франция. Эпицентром заражения продолжает оставаться Китай, в чьем мегаполисе Ухань в декабре вспыхнула эпидемия неизвестной ранее инфекции. ВОЗ признал вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. 11 марта организация объявила пандемию коронавирусной инфекции в мире. Был отменен ряд крупных международных соревнований, ряд спортивных турниров пройдет без присутствия зрителей.

Ранее о заболевании коронавирусной инфекцией сообщил Том Хэнкс, который вместе с супругой прошел исследование в Австралии и получили положительный результат.