Курс доллара: риски обвала рубля до новых минимумов растут

Курс доллара в четверг продолжил стремительный рост к рублю на фоне обвала мировых фондовых рынков и продолжающегося падения нефтяных котировок.

Рубль обновил минимумы более чем за четыре года: курс доллара прибавил 1,88 руб . - 74,83 руб., при этом доллар в четверг преодолевал уровень 75 руб., курс евро вырос на 1,50 руб. - 83,66 руб.



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Эмоционально-панические факторы – против рисковых активов, нефти, рубля, главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Их могло бы приостановить изменение новостного фона по поводу коронавируса, чего пока вряд ли стоит ожидать. За рубль способны выступить увеличение продаж валюты со стороны ЦБ, экспортеров, госбанков, а также общие меры мировых центробанков, правительств, МВФ по финансовой поддержке экономики и стимулированию производства и спроса. Однако пока данные мероприятия не приносят должного эффекта.

Основным фактором обвала глобальных площадок стало объявление Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) вспышки COVID-19 пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.

Крайне негативным фактором для рынков стало решение президента США Дональда Трампа об ограничении на 30 дней доступа в страну прибывающим из Европы. Государственный департамент США рекомендовал американским гражданам воздержаться от поездок за границу.

Нефтяные котировки падают третий день подряд, отыгрывая снижение спроса из-за эпидемии коронавируса и рост предложения из-за завершения сделки ОПЕК+ с перспективой ценовой войны. Страны ОПЕК в апреле пообещали значительно нарастить добычу и поставки нефти после снятия прежних ограничений, установленных сделкой. О скидках для покупателей и росте поставок сообщили Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Ирак и Нигерия.

Фьючерсы на Brent постепенно приближаются к минимумам 9 марта около $31,5 за баррель. На этом уровне возможна повышенная активность. Пробой отметки вниз может сопровождаться очередным всплеском распродаж и новыми минимумами, предупреждают эксперты "БКС Премьер".



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С первого захода пробить уровень сопротивления 75 рублей за доллар у "быков" не получилось, отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Однако в дальнейшем нельзя исключать повторных попыток. На наш взгляд, до конца недели наиболее вероятным выглядит закрепления американской валюты в диапазоне 70-75 рублей", — оценил он.

В пятницу движение курса продолжит определяться динамикой нефтяных цен и "вирусным" новостным фоном, говорит Антон Покатович из компании "БКС Премьер". "Полагаем, что курс будет колебаться в диапазоне 73,5-77 рублей за доллар", — оценил он.

Аналитики Райффайзенбанка предупреждают, что уже в апреле, когда сальдо текущего счета РФ станет, по их оценке, отрицательным, с дефицитом в $1,6 миллиарда, а на рынок придет дополнительный объем нефти от Саудовской Аравии, пообещавшей нарастить добычу на 3 миллиона баррелей в сутки, рубль может продемонстрировать движение к уровню $80 за доллар, который они называют равновесным при текущей нефти.

В обзоре банка, который цитирует Рейтер, говорится, что "тектонические изменения" на рынке нефти, произошедшие в марте из-за развала ОПЕК+ и распространения коронавируса, вносят кардинальные изменения в платежный баланс РФ.

"При сохранении текущих котировок нефти и курса рубля сальдо счета текущих операций в оставшиеся месяцы этого года, согласно нашей модели, окажется отрицательным и составит -$28,6 миллиарда, что не покроется объемом продажи валюты ЦБ РФ на открытом рынке в рамках бюджетного правила и приведет к исчерпанию избытка валютной ликвидности в банковском секторе", - предупредили они.