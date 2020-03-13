Нам всем нужен доктор. Желательно хороший

Есть ощущение, что Голливуд все знал и заранее отлучился на творческий карантин — ничем не порадовал в этот уикенд. А вот Старый Свет, несмотря ни на что, держится бодрячком. В прокат вышли две картины — французская комедия про врача парижской «скорой помощи» и итальянская сказка про всемирно известного деревянного мальчика.

Хороший доктор

Название этой комедии возможно собьет с толку любителей сериалов, поскольку одноименный «Хороший доктор» о враче-вундеркинде с синдромом саванта — очень популярное в народе шоу. К слову, название французской ленты в оригинале звучит как «Docteur?», как бы подразумевая сомнение в профессиональной квалификации героя. Но российский прокатчик фильма, по всей видимости, счел название невнятным и остановился на убаюкивающем позитивизме.

Сюжет картины не выделяется особой замысловатостью – и не мудрено. По обыкновению от комедии мы ждем, чтобы нас хорошенько рассмешили или немножко растрогали, а лучше и то, и другое разом. С этими задачами режиссер фильма Тристан Сегел («Пересдача», «Снова 16»), в общем и целом, справляется. И пусть сценарно картина весьма предсказуема, зато придется по нраву широкому зрителю, привыкшему относиться к французскому кино как к французскому парфюму.

Кого еще мог отправить на дежурство в канун Рождества диспетчер «неотложки», как не пожилого врача, одинокого и безотказного человека, который опасается, что его вот-вот уволят на старости лет? Молодые и перспективные предпочли остаться в праздничный день в кругу семьи и от дежурства уклонились. На весь Париж остался лишь доктор Серж Маму-Мани. Его сыграл ветеран французского экрана Мишель Блан («Книги Просперо», «Монстр», «Вы так прекрасны»).

Серж – некогда, видимо, неплохой участковый врач, а теперь усталый выпивоха, жадноватый угрюмый ворчун без огонька в глазах лечит надоевших ему пациентов (а чаще отмахивается стандартными рецептами). Тут у российского зрителя наверняка проявится эффект дежавю – мол, надо же, у них в «европах» участковые прямо как у нас в районной поликлинике.

Неожиданно по пути на очередной вызов у самого доктора сильно прихватило спину, да так, что шагу не ступить. Тут-то старику Сержу буквально подвернулся нелепый разносчик еды Малек (многообещающий кинодебют известного во Франции блогера Хакима Джемили). Молодой человек сначала вызывается помочь отвезти лекарство пациенту, а потом и вовсе заступает на вахту вместо обездвиженного врача. Дальше следует каскад комичных ситуаций, связанных с тем, как юноша, не умеющий пользоваться даже электронным градусником, ловко выкручивается из встреч с ничего не подозревающими больными. Впрочем, зачастую лечат не столько лекарства, сколько искреннее внимание и доброта. С этими у улыбчивого Малека все в порядке.

Для кого: для всех, кто на больничном.

Пиноккио

Один из самых самобытных кинорежиссеров Италии Маттео Гарроне несколько лет назад снял готический ужастик «Страшные сказки» по мотивам новелл Джамбаттиста Базиле. А до этого — трагикомедию «Реальность» и тяжеловесную криминальную драму «Гоморра», за которые получил престижные каннские «ветки».

Теперь маэстро снова взялся за свое — фантасмагорию, которая жестче и страшнее правды. Гарроне рискнул экранизировать жемчужину итальянской литературы – «Пиноккио» Карло Коллоди, которого, разумеется, миллион раз ставили на театральных подмостках и неоднократно экранизировали.

Историю о том, как бедный столяр Джепетто (единственная настоящая знаменитость в фильме — Роберто Бениньи) мастерит деревянную куклу, а из деревяшки чудом получается вполне себе живой хулиганистый мальчик Пиноккио (Федерико Иелапи), знают все. Однако не рассчитывайте увидеть нечто жизнерадостное и детское в духе нашего советского «Буратино» или известного диснеевского мультфильма 1940 года. Мало того, что сам по себе первоисточник Карло Коллоди – довольно мрачное произведение, так еще прибавим сюда мясистую эстетику Маттео Гарроне: получилась не то страшная сказка, не то невероятно зрелищный хоррор. Пора забыть стереотипы и приготовиться к сюрпризам. Новый «Пиноккио» наполнен жутковатыми антропоморфно-анималистическими героями, а также существами из живой и неживой материи.

Для их создания режиссер безошибочно призвал лучшего в мире специалиста по спецэффектам и гриму британца Ника Дадмэна, того самого, кто придумал и создал персонажей «Пятого элемента», супер-злодея Пугало из «Бэтмена» Кристофера Нолана, а также всех героев в киноверсиях «Гарри Поттера». Именно потрясающе реализованные визуальные образы и небанальная режиссура помогают авторам картины исследовать через якобы очевидный конфликт волшебства и быта зыбкую границу между настоящим и искусственным, реальностью и симулякром. Эти смыслы можно и не вчитывать, а просто посмотреть на выходных фантастическую историю с детьми. Но всё же, кажется, создатели ленты были нацелены прежде всего на взрослую аудиторию. Как говорится, сказка ложь, да в ней намек.

Кроме того, будет очень любопытно сравнить «Пиноккио» Гарроне с версиями оскароносных голливудских режиссеров. Ведь скоро в свет выйдут еще две версии сказки: Роберт Земекис поставит игровой ремейк для студии Disney, а мексиканский фантазер Гильермо дель Торо снимает мультик для Netflix. Что ж, после «Формы воды» вполне естественно поэкспериментировать с формой дерева.

Для кого: для тех, кто не боится заглянуть за ковер, висящий на стене.