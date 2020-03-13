Трамп сообщил, что о подобных ценах на нефть он только мечтал

Американский президент Дональд Трамп признался в ходе пресс-конференции в Вашингтоне, что о таких ценах на нефть как сейчас, он лишь мечтал, пишет «Интерфакс». Трамп также рассказал, что в ходе беседы с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом он поинтересовался у него о разногласиях с Россией.

«Я спросил у него, что происходит. У них разногласия с Россией», - сообщил Трамп журналистам. Он добавил, что именно спор Москвы и Эр-Рияда - «это то, что опустило нефтяные цены».

«Могу вам сказать, что цены на нефть сейчас на таком уровне, о котором я бы только хотел мечтать», - добавил глава США. По его словам, цены на бензин в США пошли вниз, «а снижение цен на бензин - это как сокращение налогов».

Напомним, нефтяные цены 9 марта рухнули сразу на 30% в среднем до $30 за баррель. Обесценивание произошло на фоне выхода России из соглашения по снижению объемов добычи. Вслед за этим Саудовская Аравия объявила ценовую войну, понизив для своих покупателей стоимость сырья. Москва объяснила свое решение тем, что соглашение не работает по причине большой конкуренции со стороны американской сланцевой нефти.



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