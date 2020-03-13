Вход/Регистрация Подписка

Плата за неиспользуемые электросети позволит решить проблему простаивающего сетевого резерва – Минэнерго

Москва, 13.03.2020

Проблему неиспользуемых электросетей обсудили на заседании Совета Федерации. По мнению участников дискуссии, постановление правительства о введении платы за неиспользуемый сетевой резерв должно быть принято в максимально сжатые сроки.

По данным Минэнерго, с 2011 года по 2019 год построено 88 ГВт мощностей, но фактическое потребление находится на уровне 8 ГВт, то есть составляет 10%. При этом остальные мощности простаивают. Это ситуация складывается из-за того, что потребитель не несет ответственности за построенные по его просьбе, но используемые электросети.

«Первое, мы должны перейти на механизм, который используется во многих отраслях – так называемый Take-or-Pay (в переводе с английского – «Бери или плати»), то есть повысить ответственность за те заявки, которые поступают в сетевую компанию. В том случае, если объект не будет возведен, а соответствующая инфраструктура построена и простаивает, заявитель должен нести штрафные санкции и платить за содержание этой инфраструктуры», – сказал министр энергетики Александр Новак. Механизм Take-or-Pay предполагается ввести с 1 января 2025 года.

По его словам, также необходимо повысить эффективность использования уже существующей сети и создать экономические стимулы для отказа от излишков резервов мощности. Многие потребители не хотят отказываться от резерва, потому что они за него не платят и дополнительную нагрузку не несут, пояснил Новак.  Однако необходим период «мягкого перехода», который может составить почти пять лет.

Сенатор от Воронежской областной Думы Сергей Лукин, присутствовавший на заседании также отметил, что подведомственный ему регион столкнулся с проблемой нехватки свободных энергомощностей для нового строительства. При этом фактический резерв трансформаторной мощности составляет 30%, но он простаивает неиспользуемый потребителями. Это ведет к повышению тарифов по электроэнергии и сдерживает жилищное строительство. Сенатор Сергей Лукин убежден, необходимо ускорить принятие постановления правительства о введении платы за сетевой резерв.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

    «Два с половиной миллиарда бюджетных денег на катание ржавых бочек и веселых студентов»

    Российский биоокеанолог, академик РАН, заместитель директора Института океанологии имени П. П. Ширшова Михаил Флинт — о том, почему арктический регион является зоной повышенного риска и требует пристального внимания российских ученых

    «Эксперт Северо-Запад» начал прием заявок на премию «Эксперт года-2020» 18+

    Станьте экспертом года в одной из 20 отраслевых номинаций. Подайте заявку на бизнес-проект, общественную или культурную инициативу — и получите признание делового сообщества. Совет премии по доброй традиции возглавил Михаил Пиотровский

    «Норникель» заглядывает в будущее

    Во всем мире набирает обороты кампания по вторичной переработке использованных аккумуляторных батарей. В не самой отдаленной перспективе проблема утилизации электромобильных аккумуляторов может стать довольно острой из-за роста популярности электрокаров

    РСХБ удвоил поддержку птицеводов-экспортеров

    В прошлом году Россельхозбанк выдал экспортерам мяса птицы около 56 млрд рублей, это более чем вдвое превышает показатели 2018 года

    «В гонке онлайн-банков мы догнали лидеров»

    Председатель совета директоров СКБ-банка Александр Пумпянский — об оптимальной доле онлайн-операций, затратах на онлайн-банкинг и будущем цифрового банкинга
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Неожиданный поворот в нефтяной войне: в США приготовили неприятный сюрприз Эр-Рияду
      Один из главных американских «сланцевиков» хочет найти управу на Саудовскую Аравию
    2. Замминистра рассказал, почему Россия вышла из ОПЕК+ именно сейчас
      Как связаны между собой выход из нефтяной сделки и вход в нее, причем здесь коронавирус и сколько, по мнению аналитиков, будет стоит нефть
    3. Саудовские принцы поплатились за падение цен на нефть
      Очередной арест в Эр-Рияде на этой неделе вызвал переполох и мрачные прогнозы о том, что на фоне снижения цен на нефть в главной нефтедобывающей державе планеты может наступить период политической нестабильности.
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2020 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама