Плата за неиспользуемые электросети позволит решить проблему простаивающего сетевого резерва – Минэнерго

Проблему неиспользуемых электросетей обсудили на заседании Совета Федерации. По мнению участников дискуссии, постановление правительства о введении платы за неиспользуемый сетевой резерв должно быть принято в максимально сжатые сроки.

По данным Минэнерго, с 2011 года по 2019 год построено 88 ГВт мощностей, но фактическое потребление находится на уровне 8 ГВт, то есть составляет 10%. При этом остальные мощности простаивают. Это ситуация складывается из-за того, что потребитель не несет ответственности за построенные по его просьбе, но используемые электросети.

«Первое, мы должны перейти на механизм, который используется во многих отраслях – так называемый Take-or-Pay (в переводе с английского – «Бери или плати»), то есть повысить ответственность за те заявки, которые поступают в сетевую компанию. В том случае, если объект не будет возведен, а соответствующая инфраструктура построена и простаивает, заявитель должен нести штрафные санкции и платить за содержание этой инфраструктуры», – сказал министр энергетики Александр Новак. Механизм Take-or-Pay предполагается ввести с 1 января 2025 года.

По его словам, также необходимо повысить эффективность использования уже существующей сети и создать экономические стимулы для отказа от излишков резервов мощности. Многие потребители не хотят отказываться от резерва, потому что они за него не платят и дополнительную нагрузку не несут, пояснил Новак. Однако необходим период «мягкого перехода», который может составить почти пять лет.

Сенатор от Воронежской областной Думы Сергей Лукин, присутствовавший на заседании также отметил, что подведомственный ему регион столкнулся с проблемой нехватки свободных энергомощностей для нового строительства. При этом фактический резерв трансформаторной мощности составляет 30%, но он простаивает неиспользуемый потребителями. Это ведет к повышению тарифов по электроэнергии и сдерживает жилищное строительство. Сенатор Сергей Лукин убежден, необходимо ускорить принятие постановления правительства о введении платы за сетевой резерв.