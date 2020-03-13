Погода: россиян порадует запоздалый снег

Погода в Москве



В пятницу 13 марта в Москве и Московской области ожидается ветреная дождливая погода. При этом воздух прогреется до 8 градусов тепла. Порывы ветра ожидаются до 24 метров в секунду, сообщается на сайте «Метеоновости».

В сообщении организации говорится, что московский регион попал «в тыл циклона», что принесет с собой облачную погоду с прояснением. Уточняется, что будет дуть западный ветер, 5-10 метров в секунду, местами порывы достигнут 19-24 метров в секунду.



Специалисты предупреждают, что в воздухе будет наблюдаться низкое содержание кислорода, почти на 17 единиц ниже нормальных величин.

Погода в Санкт-Петербурге



Жителям северной столицы окончание рабочей недели принесет небольшое похолодание, ветреную погоду и мокрый снег.



Погоду в регионе будет определять холодная часть циклона, который отходит на восток от области, рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус. Он добавил, что воздух прогреется до 4 градусов тепла, а в Ленинградской области до плюс 5 градусов.



В Петербурге будет ветрено, ветер будет дуть с северо-запада с порывами до 13-18 метров в секунду. Атмосферное давление сохранится пониженным.

Погода в Калининграде



В западном регионе России прогнозируют снег и ясную погоду на выходных, передает сервис «Gismeteo». Уточняется, что в пятницу вечером жителей Калининградской области ожидает мокрый снег с порывистым ветром, который будет дуть с северо-запада, с максимальными порывами до 16 метров в секунду. Воздух прогреется до 2 градусов тепла. Ночью стоит ожидать минусовых отметок на градусниках, столбики термометров опустятся до минус 3 градусов.

Жителей Приморского края в конце недели ожидает облачная погода, временами возможен снег, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. Отмечается, что в ночь на 14 марта столбики термометров покажут минусовые отметки, к утру регион окажется во власти циклона, который принесёт снег. Днем температуры покажут плюсовые значения – до 6 градусов тепла. В воскресенье снег начнет покидать Приморье. Ночью станет теплее, чем в субботу.